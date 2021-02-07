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    Здоров'я

    Інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус

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    <p>Основна група ризику &ndash; пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, люди з надмірною вагою, діабетом</p> - Інфекціоніст назвав причину, чому частина українців ніколи не захворіє на коронавірус

    Основна група ризику – пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, люди з надмірною вагою, діабетом

    «Коронавірус небезпечний своїми ускладненнями» – лікар

    Частина українців ніколи не захворіє на коронавірус, попри контакти із зараженими Covid-19 – і справа зовсім не в засобах захисту.

    Про це заявив відомий лікар-інфекціоніст Євген Дубровський, повідомляє «Обозреватель».

    «Є прошарок людей, які не захворіють взагалі. Їх імунна система побудована так, що не пускає цей вірус. Він не може ніде прикріпитися або ж швидко знищується неспецифічними вродженими чинниками. На практиці бачимо людей, які не хворіють, хоч реально мають близький контакт. Таке є і серед лікарів», – зазначив він.

    За словами Дубровського, коронавірус небезпечний своїми ускладненнями, і людей рятували не антибіотики, а своєчасне призначення кроворозріджувальних препаратів. Лікар уточнив, що Covid-19 викликає утворення тромбів, мікротромбів, що провокують інсульти, інфаркти, тромбоемболічні ускладнення в легенях.

    «Основна група ризику – пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, люди з надмірною вагою, діабетом. Якщо сімейний лікар, навіть не бачачи своїх пацієнтів (що неправильно), надавав правильні рекомендації – це могло врятувати їх від важких наслідків», – підсумував він.

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

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    Теги: лікар Україна хвороби вірус коронавірус
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