Коли сформується колективний імунітет. Що обіцяють виробники вакцин?

Вакцини є – коронавірус подолано?

Більшість вакцин, навіть якщо вони блокують розвиток хвороби, не повністю захищають від інфекції. Тобто вакциновані люди можуть несвідомо переносити та поширювати збудників хвороб. Іноді вакциновані люди можуть навіть стати поштовхом для початку епідемії, пише ВВС.

«Ефективний» та «недостатньо ефективний» імунітет

Існує два основних типи імунітету, яких можна досягти за допомогою вакцин: умовно їх можна назвати недостатньо ефективний та ефективний. Недостатньо ефективний імунітет не дає патогену викликати серйозний перебіг захворювання, але не може зупинити його потрапляння в організм та реплікацію (створення копій самого себе). А от ефективний імунітет може повністю запобігти інфекції, навіть її безсимптомному перебігу. Отримання ефективного імунітету є метою і мрією розробників вакцин, однак досягти такого вдається вкрай рідко.

Приміром, можна заразитися кашлюком, гепатитом В, епідемічним паротитом та (часто, але не завжди) грипом, незалежно від того, чи були ви щеплені. Хоча всі ці щеплення дуже ефективні для запобігання розвитку у людей серйозних симптомів.

Як працює ефективний імунітет

Ефективний імунітет зазвичай забезпечується поєднанням білих кров'яних клітин – В-лімфоцитами і Т-лімфоцитами – ефективність імунітету, як правило, залежить від останніх. Зокрема, саме Т-клітини виробляють нейтралізуючі антитіла, які захищають організм від патогенних мікроорганізмів: вони прилипають до зовнішньої поверхні цих патогенів і не дають їм можливості взаємодіяти з клітинами, що вистилають ніс, горло або легені.

У випадку з Covid-19 нейтралізуючі антитіла, які розпізнають вірус, зв'язуються з білком на поверхні коронавірусу, який патоген використовує для проникнення в клітини. Для досягнення ефективного імунітету вакцини повинні стимулювати вироблення достатньої кількість цих антитіл, щоб негайно вловлювати частинки коронавірусу, що потрапляють в організм, і моментально їх обеззброювати.

У випадку з Covid-19 нейтралізуючі антитіла, які розпізнають вірус, зв'язуються з білком на поверхні коронавірусу, який патоген використовує для проникнення в клітини

Який тип імунітету забезпечують вакцини від Covid-19?

«Ми не знаємо, тому що ці вакцини занадто нові», – зізнається Кіт Ніл, почесний професор епідеміології Університету Ноттінгема.

Наявні нині вакцини від Covid-19 не оцінювались насамперед за їхньою здатністю запобігати передачі патогена, хоча зараз ця характеристика виходить на передній план. Натомість ефективність вакцин оцінювали за тим, чи можуть вони запобігти розвитку симптомів. «Цей підхід занадто прагматичним», – говорить Денні Альтман, професор імунології з Імперського коледжу в Лондоні.

Наразі достеменно відомо, що антитіла, які виробляють люди після того, як перехворіли на Covid-19, не завжди перешкоджають повторному зараженню. Дослідження британських медичних працівників виявило, що 17% тих, у кого були антитіла вже на початку спостереження, імовірно, від першої інфекції, підхопили коронавірус вдруге. Близько 66% цих випадків протікали безсимптомно, але вважається, що безсимптомні хворі можуть передавати вірус іншим людям.

Є й хороші новини: вакцини здатні зменшити кількість вірусних частинок в організмах людей – тобто суттєво скоротити реплікацію вірусу в організмі. «Цілком імовірно, якщо вакцини роблять людей «менш хворими», то люди виробляють менше вірусів, а отже, стають менш заразними, але це лише теорія», – говорить Кіт Ніл, почесний професор епідеміології Університету Ноттінгема.

Оскільки під час клінічних випробувань не перевіряли, чи вакцини перешкоджають передачі коронавірусу, нині вчені з’ясовують це.

Oxford-AstraZeneca

Дослідження, що з’ясовувало ефективність цієї вакцини на макаках (бо вони мають фізіологію легенів, подібну до людської), дало у минулому році багатообіцяючі результати. Зокрема, стало зрозуміло, що хоча мавпи отримали захист від важкої форми перебігу хвороби, це не завадило їм все ж заразитися Covid-19. Тоді дослідники дійшли висновку: у вакцинованих мавп така ж вірогідність заразитися, як і у невакцинованих, хоча в легенях у вакцинованих було менше вірусних частинок, ніж у мавп з невакцинованої групи.

Автори дослідження відзначають, що вакцина не перешкоджає передачі вірусу, «однак вона може значно полегшити перебіг хвороби».

Під час випробувань на людях картина дещо змінилась. Вакцина продемонструвала ефективність у 59% тих, хто отримував її за такою схемою: спершу половину стандартної дози, потім – повну дозу. Однак серед тих, хто отримав дві повні дози, ця цифра була вища лише на 4%. Дослідження не розглядало, чи впливала вакцина на кількість вірусних частинок у легенях пацієнтів.

Вакцина продемонструвала ефективність у 59% тих, хто отримував її за такою схемою: спершу половину стандартної дози, потім – повну дозу

1 лютого дослідники опублікували результати подальшого вивчення стану здоров’я учасників дослідження. Вчені заявили, що вакцинація зменшила кількість випадків виявлення вірусу на 67% після однієї стандартної дози.

Pfizer-BioNTech

Ще немає жодних переконливих доказів того, що вакцина Pfizer-BioNTech може запобігти зараженню людей коронавірусом, а, отже, зупинити його поширення. Проте є обнадійливі сигнали. На початку січня генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив: дослідження на тваринах показали, що вакцинація забезпечує значний захист від передачі вірусу. Хоча аналогічний ефект серед людей є недоведеним.

Опитування, які провели ізраїльські дослідники, показало, що із 102 медичних працівників, які отримали дві дози вакцини, лише у двох з’явилася «низька» кількість антитіл. У решти 98% було більше антитіл, ніж у людей, які перехворіли на Covid-19. Дослідники припустили, що ці потужні імунні реакції, ймовірно, не дають людям стати носіями-розповсюджувачами хвороби.

Зовсім недавно Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю вивчило медичні записи мільйона людей у країні та виявило, що через тиждень після повної вакцинації лише 317 людей із 715,4 тис. показали позитивний результат на коронавірус.

На початку січня генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив: дослідження на тваринах показали, що вакцинація забезпечує значний захист від передачі вірусу (фото з відкритих джерел)

Дослідження Maccabi Healthcare Services (Служба охорони здоров’я Маккабі – одна з чотирьох організацій з охорони здоров'я, які зараз працюють в Ізраїлі, – «Главком») виявило подібні обнадійливі результати. З 163 тис. людей, які пройшли повний курс вакцинації, лише 31 дав позитивний результат, тоді як в еквівалентній групі невакцинованих людей «позитивних» було 6,5 тис.

Moderna

Хоча під час випробування вакцини Moderna дослідники прицільно не з’ясовували, чи може вакцина запобігти передачі вірусу від інфікованих до оточуючих, учасників перевіряли на наявність інфекції Covid-19 перед тим, як вони отримали свою першу та другу дози. Це означає, що можна було порівняти рівень зараження у цих групах. Загалом, 14 людей отримали позитивний результат після одного уколу вакциною, у порівнянні з 38, які отримали плацебо.

Це свідчить про те, що вакцинація навіть однією дозою може запобігти виникненню двом третинам інфікувань.

Під час випробування вакцини Moderna дослідники прицільно не з’ясовували, чи може вакцина запобігти передачі вірусу від інфікованих до оточуючих (Фото: AP)

Novavax

Вакцина ще не схвалена для використання ніде у світі і, як і інші, вона ще не була досліджена на предмет запобігання інфікуванню або передачі у людей. Але ще в листопаді деякі ранні результати тестувань надихнули вчених.

Так, розробники вакцини виявили, що запобігли поширенню вірусу під час досліджень на макаках, коли їм давали одну повну дозу. Ці результати – чудовий знак, оскільки макаки мають подібну фізіологію дихання, як у людини.

Зараз вчені чекають, щоб дізнатись, чи може вакцина досягти ефективного імунітету і у вакцинованих людей.

Вакцина ще не схвалена для використання ніде у світі і, як і інші, вона ще не була досліджена на предмет запобігання інфікуванню або передачі у людей (фото пресслужби Novavax)

Неповний колективний імунітет

Отже, як довго слід дотримуватися соціального дистанціювання? Відповідь на це питання має дати не лише здатність вакцин запобігати передачі коронавірусу, а й швидкість формування колективного імунітету.

«Якщо вакцини повністю не зупинять передачу вірусу від вакцинованих безсимптомних носіїв до інших людей, це збільшить кількість людей, яких нам потрібно буде вакцинувати, щоб по-справжньому переступити порогові показники колективного імунітету та знизити кількість випадків інфікування до нуля», – зазначає Майкл Хед, старший науковий співробітник з питань глобальної охорони здоров'я Саутгемптонського університету. Він пояснює, що поки достеменно незрозуміло, що таке поріг колективного імунітету у випадку із коронавірусом, оскільки його не вдалося досягти ні природними зараженнями, ні вакцинацією.

Колективний імунітет – це непрямий захист від інфекційного захворювання, яке населення набуває, коли достатня кількість людей отримує імунітет. Поріг, необхідний для його досягнення, залежить від різних факторів. Наприклад, за одними підрахунками, для досягнення колективного імунітету у випадку використання вакцини, яка повністю нівелює можливість зараження вакцинованою людиною оточуючих, необхідна частка вакцинування становить 60-72% населення. Є й інший варіант. У випадку застосування вакцини, яка виключає передачу вірусу не повністю, а лише на 80%, частка людей, яких потрібно щепити такою вакциною для досягення колективного імунітету, становить від 75 до 90%. – це непрямий захист від інфекційного захворювання, яке населення набуває, коли достатня кількість людей отримує імунітет. Поріг, необхідний для його досягнення, залежить від різних факторів. Наприклад, за одними підрахунками, для досягнення колективного імунітету у випадку використання вакцини, яка повністю нівелює можливість зараження вакцинованою людиною оточуючих, необхідна частка вакцинування становить 60-72% населення. Є й інший варіант. У випадку застосування вакцини, яка виключає передачу вірусу не повністю, а лише на 80%, частка людей, яких потрібно щепити такою вакциною для досягення колективного імунітету, становить від 75 до 90%.

Низка країн вже оголосили про свої амбітні плани щодо вакцинації, однак навіть найамбітніші з них навряд зможуть забезпечити достатній відсоток щеплених для утворення колективного імунітету. Великобританія націлена на імунізацію кожної дорослої людини до вересня, що становить приблизно 51 із 67,5 млн людей – тобто 75% населення в цілому. І це за умови, що кожна доросла людина матиме бажання щепитися та не матиме протипоказань для вакцинації.

Однак більшість вчених не сподіваються повністю усунути коронавірус. На даний момент мета полягає в тому, щоб максимально зменшити його передачу. «Ми все одно спостерігатимемо спалахи захворювання. Щоправда, вони будуть досить локалізованими», – зазначає Майкл Хед.

Деякі вчені стверджують, що запобігання передачі вірусу – це не головне, адже коли вакциновано достатньо людей, неважливо, чи зможуть вони все ще поширювати вірус – кожен матиме імунітет. Однак частка вакцинованих у кожній окремій країні може виявитись вирішальною для тих, хто не може бути вакцинованим, наприклад, через вагітність, занадто юний вік або поганий стан здоров’я.

Наталія Сокирчук, «Главком»