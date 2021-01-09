Коронавірус виявили у російської акторки, що протестувала проти окупації Криму

Лія Ахеджакова повідомляла, що відчуває в Росії тиск через свої погляди

82-річна Ахеджакова раніше захищала політвʼязнів Сенцова та Савченко

З позитивним тестом на коронавірус госпіталізовано російську акторку Лію Ахеджахову, відому також рядом гучних заяв на підтримку політвʼязнів Кремля та територіальної цілісності України. Як повідомляє УНН з посиланням на телеканал «Дождь», Ахеджакову “госпіталізували після позитивного тесту на коронавірус, зараз вона перебуває в звичайній палаті”.

Зараз актрисі 82 роки.

Лія Ахеджакова народилася у тоді ще Дніпропетровську (нині — Дніпро). Відома активною громадянською позицією. У кіно акторка дебютувала 1973 року, виконавши роль Аллочки в фільмі Михайла Богина “Шукаю людину”. Загалом Ахеджакова знялася більш ніж в дев’яноста кінострічках, співпрацювала з багатьма відомими режисерами. Найяскравіше її талант виявився в комедіях Ельдара Рязанова “Іронія долі” (1975), “Службовий роман” (1977), “Гараж” (1979), “Про бідного гусара замовте слово” (1980), “Небеса обітовані” (1991), “Старі шкапи” (2000), “Андерсен. Життя без любові” (2006).

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова публічно визнавала і засуджувала факт крадіжки Росією українського Криму. Також вона закликала колег «підняти хайп» і підтримати українського політв’язня, режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській колонії.

Також Лія Ахеджакова повідомляла, що зіткнулася з цькуванням через свою позицію.