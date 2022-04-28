Кожна область України отримає спеціальний каталог післявоєнного розвитку

Паралельно вже зараз йде процес відновлення деокупованих регіонів

Для післявоєнного відновлення України по кожній області створюється спеціальний каталог інфраструктурної відбудови. Така робота виконується Офісом Президента разом з Міністерством регіонального розвитку, усіма військовими адміністраціями та громадами. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю телеканалу «Рада».

Він зазначив, що такі каталоги передбачені не тільки для областей, що постраждали від бойових дій, а для всіх регіонів країни.

«Ми розуміємо, що нам треба буде відновлювати не просто зруйновану інфраструктуру. Нам треба відновити взагалі інше бачення кожного міста, з'єднання між містами і так далі. До цього каталогу будуть входити багато різних позицій», – сказав Тимошенко.

Брати участь у післявоєнній відбудові будуть усі країни, що висловили бажання допомогти. Згідно з ініціативою Президента України Володимира Зеленського, кожна країна відповідатиме за окремий регіон.

Паралельно вже зараз йде процес відновлення деокупованих регіонів, аби люди якомога швидше змогли повернутись до своїх домівок. Для цього на прикладі Бучі була опрацьована спеціальна інструкція.

«Там багато моментів, починаючи, звісно, від ДСНС, поліції, які проводять розмінування. Потім заходять комунальники, потім заходять волонтери. У нас є вже великий волонтерський батальйон, можна так сказати, саме тих волонтерів, які займаються прибиранням завалів і прибиранням вулиць», – додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для внутрішніх переселенців планують побудувати сучасне та комфорте житло в 10 регіонах України.