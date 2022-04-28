Окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського

На фото – картина художника Архипа Куїнджі під назвою «Море.Крим». Оригінали трьох інших його картин, що зберігались у маріупольському музеї, вивезли російські війська

На фото – картина художника Архипа Куїнджі під назвою «Море.Крим». Оригінали трьох інших його картин, що зберігались у маріупольському музеї, вивезли російські війська

Росіяни пограбували також Маріупольський краєзнавчий музей

Російські окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталі Капусниковою. Вона знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки.

Серед пограбованих речей є картини Архипа Куїнджі («Червоний закат», «Осінь», «Ельбрус»), картина Айвазовського («Біля берегів Кавказу»), три іунікальні ікони (Ісус Христос Пантократор, Богоматір із немовлям, Іоан Хреститель) та інші шедеври української культури.

Нагадаємо, що ООН сформувала команду для евакуації людей із блокадного Маріуполя.

Тим часом, тимчасово виконуючий обов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (на псевдо Волина) записав нове звернення із заблокованого Маріуполя. Він вкотре просить допомогти з евакуацією маріупольського гарнізону та цивільних мешканців.

Нагадаємо, в знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур».

Раніше парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».