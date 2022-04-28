Генсек ООН приїхав у зруйновану рашистами Бородянку (фото)

Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра»

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш, який нині перебуває з візитом в Україні, приїхав у звільнену від російських окупантів Бородянку, що у Київській області. Про це повідомили в ефірі національного телемарафону.

Зокрема, журналісти показали, як Гутерреш спілкується з українськими військовими та представниками ЗМІ.

«Коли я побачив ці зруйновані будівлі, уявив, що моя сім'я у одному з цих будинків. Я уявив, як моя онука тікає зі зруйнованого будинку. Це неприпустимо у 21 сторіччі. Наше серце разом із усіма постраждалими, їхніми сім'ями», – сказав він.

Відомо, що Бородянка – одне з міст Київщини, що найбільше постраждало внаслідок вторгнення російських загарбників.

Зазначимо, генсек ООН приїхав в Україну напередодні, 27 квітня, після візиту до Москви і зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, поїздки пов'язані зі спробами досягти можливості мирного врегулювання військового конфлікту між країнами.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.

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