Москва знову потужно горить (фото, відео)
Чергова велика пожежа охопила столицю країни-агресора
У Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.
Інформацію про пожежу у чотириповерховій будівлі медичного центру, який ще тільки будується, підтвердило міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.
Також стало відомо про ще одну потужну пожежу в іншому районі столиці країни-агресора. На вулиці Кустанайській, що на півдні Москви, за одну ніч згоріло сім автомобілів. Причина пожежі поки невідома.
Додамо, що неподалік від місця пожежі розташована найбільша медична клініка РФ, Федеральний науково-клінічний центр ФМБА Росії.
Нагадаємо, що за останні дні у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.
22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.
А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.