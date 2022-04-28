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    Москва знову потужно горить (фото, відео)

    Столиця країни-агресора знову у вогні. У різних кінцях Москви горіли будівля медцентру і купа автомобілів - Москва знову потужно горить (фото, відео)
    Столиця країни-агресора знову у вогні. У різних кінцях Москви горіли будівля медцентру і купа автомобілів
    фото: Telegram РІА «Новості»

    Чергова велика пожежа охопила столицю країни-агресора

    У Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

    Інформацію про пожежу у чотириповерховій будівлі медичного центру, який ще тільки будується, підтвердило міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

    Також стало відомо про ще одну потужну пожежу в іншому районі столиці країни-агресора. На вулиці Кустанайській, що на півдні Москви, за одну ніч згоріло сім автомобілів. Причина пожежі поки невідома.

    Додамо, що неподалік від місця пожежі розташована найбільша медична клініка РФ, Федеральний науково-клінічний центр ФМБА Росії.

    Нагадаємо, що за останні дні у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

    22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване в кількох кілометрах віл московської кільцевої дороги.

    А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торгівельний центр.

    Теги: пожежа росія
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    Москва знову потужно горить (фото, відео)