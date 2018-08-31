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    Кравчук: Мінські рішення – не обов’язкові

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    <span>Екс-президент України Леонід Кравчук</span> - Кравчук: Мінські рішення – не обов’язкові
    Екс-президент України Леонід Кравчук

    За словами колишнього президента України, Мінський процес не має високого статусу

    Перший президент незалежної України Леонід Кравчук заявив в інтерв’ю «Главкому», що Мінський формат недовершений.

    «Питання до формату. Він недовершений. Формат будь-якої комісії чи будь-якої міжнародної організації повинен мати високий статус. Мінський процес не має такого статусу», - сказав Кравчук.

    Він зауважив, що ухвалені у Мінському форматі документи не можуть подаватись на ратифікацію до Верховної Ради у будь-якій країні. «Мінські рішення – не обов’язкові», - підкреслив Кравчук.

    Нагадаємо, раніше віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську 22 серпня озвучила Росії чергову пропозицію щодо обміну полоненими.

    30 серпня Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.

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