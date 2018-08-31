Кравчук: Мінські рішення – не обов’язкові



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Екс-президент України Леонід Кравчук

За словами колишнього президента України, Мінський процес не має високого статусу

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук заявив в інтерв’ю «Главкому», що Мінський формат недовершений.

«Питання до формату. Він недовершений. Формат будь-якої комісії чи будь-якої міжнародної організації повинен мати високий статус. Мінський процес не має такого статусу», - сказав Кравчук.

Він зауважив, що ухвалені у Мінському форматі документи не можуть подаватись на ратифікацію до Верховної Ради у будь-якій країні. «Мінські рішення – не обов’язкові», - підкреслив Кравчук.

Нагадаємо, раніше віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську 22 серпня озвучила Росії чергову пропозицію щодо обміну полоненими.

30 серпня Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.