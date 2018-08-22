Геращенко заявила про нову пропозицію для Росії щодо обміну полоненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

За словами Геращенко, українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій

Українська сторона в Мінську 22 серпня озвучила Росії чергову пропозицію щодо обміну полоненими.

Про це повідомила віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій. Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам: українська сторона готова, як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров‘ям‚ передати їх російському консулу в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі», - зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що українська сторона занепокоєна тим фактом, що протягом довгого часу так і не отримала від РФ жодної відповіді на пропозицію передати їм росіян, що здійснили злочини, в обмін на українців в російських тюрмах.

«Чекаємо офіційної відповіді РФ на цю пропозицію», - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявила, що Російська Федерація затягує час, говорячи про неможливість звільнення Олега Сенцова.