«Кредит під 0%»: у Нацбанку розповіли, що ховається за рекламою



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Національний банк радить українцям обережно брати позики у фінансових компаній, що надають кредити «під 0%»

Українцям варто бути дуже обережними з кредитами «під 0%». Про це попередила начальник управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук, йдеться на сторінці НБУ у фейсбуці.

Фішка кредитів «під 0%» – ця ставка може діяти лише тиждень, зазначила Лобайчук.

«А згодом вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних. Але є складність. Людина самостійно підписала договір з такими умовами. Захистити права у такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд», – зазначила чиновниця.

Ольга Лобайчук підкреслила, з січня нинішнього року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг. І уже встановили вимоги до реклами та інформації на сайті, які анки повинні будуть виконувати з вересня.

Аналогічні вимоги розробляють і до фінансових компаній.



