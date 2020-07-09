Нацбанк попереджає про активізацію «карткових» шахраїв



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Шахраї активізувалися під час карантину

В Україні під час дії карантину у зв'язку з коронавірусом збільшилася кількість шахрайських дій із банківськими картками, повідомляє Національний банк.

Шахраї масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито «державну допомогу», відзначили в НБУ. Для цього вони вимагають повідомити номер своєї платіжної картки, термін її дії та іншу інформацію.

Регулятор застерігає українців від відповідей на такі повідомлення, від переходів за посиланнями і дзвінків на номери телефонів, зазначених у них, а також просить не розголошувати дані банківської картки - номер, термін дії та CVC.

Також у Нацбанку нагадали, що співробітники банків не мають прав і повноважень запитувати персональні дані клієнтів, ПІН-коди до платіжних карток, динамічні коди підтверджень платежів і будь-яку іншу інформацію про рахунки.

«У разі нарахування будь-яких пенсійних, соціальних або інших державних виплат (зокрема одноразової допомоги в розмірі 1000 грн) банки не телефонують клієнтам, не пишуть СМС-повідомлення, не питають номер платіжної картки, термін її дії та інші персональні дані», - відзначається в повідомленні НБУ.

Як зазначив директор департаменту НБУ, весною, через поширення коронавірусу, шахраї застосували новий сценарій - вони інформують громадян про нібито нараховану їм компенсацію від держави та під цим приводом випитують персональну інформацію й реквізити карток.