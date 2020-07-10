Що відбувається з курсом долара: дані з обмінників та міжбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долар на міжбанку подешевшав

Сьогодні в українських обмінних пунктах по опівдні курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 27,06 гривень за долар. Курс євро знизився на 11 копійок до 30,52 гривень за євро.

Отже, на готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,83 - 9 липня), продажу - 27,06 (27,05 - 9 липня) грн за долар.

Середній курс купівлі євро становить 30,02 (30,12 - 9 липня), продажу - 30,52 (30,63 - 9 липня) грн за євро.

Разом з тим на міжбанку сьогодні зранку курс долара у продажу, в порівнянні із закриттям попередньої сесії, знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 30,36 гривень за євро.

Отже, з урахуванням торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 10 липня 2020 року на позначці 26,93 грн/долар. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Станом на 9 липня курс становив 26,95 грн/долар.

Офіційний курс гривні до євро на 10 липня встановлено на рівні 30,53 грн/євро. Станом на 9 липня курс складав 30,42 грн/євро.

Нагадаємо, раніше фахівці зрбили прогноз, наскільки ослабне гривня після відставки Смолія.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

Разом з тим ринок валюти того ж дня відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.