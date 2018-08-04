Криміналітет донбаських «республік» налякав Кремль. Москва посилює регіони генералами



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Вилучена українськими правоохоронцями зброя у Бахмуті у вересні 2017 року

Регіони Росії, що межують із «Л/ДНР», зміцнять перевіреними генералами

У російських регіонах, що межують з «Л/ДНР» місцеві управління силових структур будуть зміцнюватися за рахунок найбільш перевірених і досвідчених керівників, розповіло Znak.com джерело в російському силовому середовищі.

Переведення генералів по лінії МВС вже почалося в окупованому Криму і Воронезькій області. Експерти кажуть, що одна з причин - необхідність стримувати потік «кримінальних елементів» з «ДНР» і «ЛНР».

Начальником ГУ МВС по Воронезькій області найближчим часом повинен стати нинішній начальник ГУ МВС по Свердловській області Михайло Бородін. ГУ МВС окупованого Криму, як очікується, очолить нинішній начальник ГУ МВС по Алтайському краю Олег Торубаров. В Кремлі не виключають нового загострення ситуації на Донбасі восени.

До числа прикордонних територій також відносяться Ростовська, Курська та Брянська області. Чи планується міняти керівників поліцейських главків в цих російських регіонах, поки невідомо.

«Зараз швидше доречно говорити не про створення якоїсь буферної зони навколо України, - каже військовий експерт Павло Лузін. - Мова йде про те, щоб прикордонні регіони, особливо ті, що межують з Донецьком і Луганськом, були якомога менш проникні для контрабанди зброї, наркотиків і якихось товарів. Давайте не забувати, що «ДНР» і «ЛНР» зараз сильно криміналізовані. Так, вони формально лояльні Росії і в якійсь мірі контролюються, але кримінал не вертикальний. І там повно дрібних босів, польових командирів, які за кілька тисяч доларів готові багато чого зробити. Там маса зброї, є тіньові фінансові потоки, і це все не може залишатися безконтрольним. Саме тому там зараз посилюють місцевих силовиків », - заявив військовий експерт Павло Лузін.

«Система велика, в МВС 1 млн чоловік, і не всі з них майори Проніні або Штірліци, що печуться про благо батьківщини. Там є різна публіка, в тому числі ті, хто думає про свою кишеню. Щоб такі особи не мали можливості безперешкодно і в будь-який момент переправляти з «ДНР» і «ЛНР» по парі-трійці автоматів російським бандам, потрібні сильні керівники. У цьому плані не варто вибудовувати якісь довгострокові концепції, все пояснюється швидкоплинними потребами», - додав Лузін.

Нагадаємо, у липні СБУ викрила групу торговців зброєю з Донбасу.

У травні співробітники військової контррозвідки СБУ, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, виявили в Донецькій і Луганській областях засоби ураження російського виробництва.