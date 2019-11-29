Кримський содовий завод незаконно видобував корисні копалини



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У ході обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства Фото: пресслужба прокуратура АР Крим

Оборудку ділки проводили за допомогою гідротехнічної споруди, яка знаходиться біля адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з органами правопорядку автономії припинили схему незаконного видобутку корисних копалин.

Про це 29 листопада повідомляє пресслужба прокуратура АР Крим.

Зазначається, що 27 листопада правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в офісі київського підприємства, а також на гідротехнічній споруді, яка знаходиться біля адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

«Слідством встановлено, що підприємство, яке знаходяться на території Києва, сприяло кримському содовому заводу у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Сприяння полягало у забезпеченні роботи вищевказаної гідротехнічної споруди, на якій працювали шість промислових насосів та перекачували «кондиційну рапу» з Центральної до Західної частини озера Сиваш для содового заводу», - заявили в прокуратурі.

Як повідомляється, внаслідок зазначених дій завод незаконно, без отримання відповідних дозволів від Держгеонадра, видобував рапу, яка використовувалася для виготовлення продукції.

«У ході обшуків виявлено та вилучено значну кількість документів, які підтверджують незаконну діяльність підприємства», - зазначили в прокуратурі.

Слідство триває, вирішується питання стосовно оголошення підозр.

За даними ЗМІ, йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю «Геомоніторинг».

ПАТ «Кримський содовий завод» входить до групи Ostchem Holding, яка консолідує всі хімічні активи Group DF Дмитра Фірташа.