Обшуки у Марусі Звіробій: адвокат волонтерки перелічив численні порушення



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Обшуки у будинку Марусі Звіробій проходять у Калинівці на Київщині

Слідчі дії в будинку волонтерки почалися о 6:45 ранку

Обшуки вдома у волонтерки Марусі Звіробій проводяться з численними порушеннями закону.

Про це заявив адвокат волонтерки Андрій Писаренко.

«Обшук почався о 6:45, і ми про це наголошували, що це пряме порушення КПК, тому що в приміщенні мешкає неповнолітня дитина 2015 року народження, її розбудили. Сказали, що будуть виламувати двері, якщо не відкриють. Це неприпустимо», - сказав Писаренко, якого цитує «Прямий».

За його словами, наразі проводиться лише обшук приміщення. «Згодом буде проведений обшук за іншою ухвалою слідчого судді, яку нам ще не пред'являли - обшук транспортного засобу. Про затримання поки мова не йде», - заявив адвокат.

Він повідомив також, що під час обшуку були присутні поняті, привезені з Києва - в транспортних засобах слідчих, в інший населений пункт, в Калинівку. «Це виключає стороннього спостерігача і факт їхньої незацікавленості», - пояснив адвокат.

«Стосовно правової допомоги - було відмовлено, хоча за КПК, на вимогу особи, яка наполягає на присутності адвоката, будь-яка процесуальна дія має бути проведена в присутності адвоката», - зауважив Писаренко.

«Хотів би зазначити, що під час обшуку в будівлі перебуває оперативний співробітник СБУ, а він, згідно КПК, не є взагалі учасником кримінального провадження, який може бути запрошений слідчим невідомої слідчої групи, невідомого слідчого органу до проведення такої процесуальної дії», - додав адвокат.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.