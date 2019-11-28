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    Обшуки у Марусі Звіробій: адвокат волонтерки перелічив численні порушення

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    Обшуки у будинку Марусі Звіробій проходять у Калинівці на Київщині - Обшуки у Марусі Звіробій: адвокат волонтерки перелічив численні порушення
    Обшуки у будинку Марусі Звіробій проходять у Калинівці на Київщині

    Слідчі дії в будинку волонтерки почалися о 6:45 ранку

    Обшуки вдома у волонтерки Марусі Звіробій проводяться з численними порушеннями закону.

    Про це заявив адвокат волонтерки Андрій Писаренко.

    «Обшук почався о 6:45, і ми про це наголошували, що це пряме порушення КПК, тому що в приміщенні мешкає неповнолітня дитина 2015 року народження, її розбудили. Сказали, що будуть виламувати двері, якщо не відкриють. Це неприпустимо», - сказав Писаренко, якого цитує «Прямий».

    За його словами, наразі проводиться лише обшук приміщення. «Згодом буде проведений обшук за іншою ухвалою слідчого судді, яку нам ще не пред'являли - обшук транспортного засобу. Про затримання поки мова не йде», - заявив адвокат.

    Він повідомив також, що під час обшуку були присутні поняті, привезені з Києва - в транспортних засобах слідчих, в інший населений пункт, в Калинівку. «Це виключає стороннього спостерігача і факт їхньої незацікавленості», - пояснив адвокат.

    «Стосовно правової допомоги - було відмовлено, хоча за КПК, на вимогу особи, яка наполягає на присутності адвоката, будь-яка процесуальна дія має бути проведена в присутності адвоката», - зауважив Писаренко.

    «Хотів би зазначити, що під час обшуку в будівлі перебуває оперативний співробітник СБУ, а він, згідно КПК, не є взагалі учасником кримінального провадження, який може бути запрошений слідчим невідомої слідчої групи, невідомого слідчого органу до проведення такої процесуальної дії», - додав адвокат.

    Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

    Федина вважає обшуки  у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

    Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини  і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

    обшук кримінал адвокат Володимир Зеленський президент Софія Федина Маруся Звіробій
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