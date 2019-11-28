Обшуки у Марусі Звіробій нагадують реакцію Януковича на «яєчний теракт» - «ЄС»



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Маруся Звіробій

«Наступ на Звіробій - це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті», - заявили в партії «ЄС»

У партії «Європейська Солідарність» заявили, що шоковані неспівмірною реакцією правоохоронних органів на заяву волонтерки Марусі Звіробій, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

«Вона нагадує реакцію Януковича на так званий «яєчний теракт» 2004 року. Спецпідрозділ «Альфа» – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтера. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього. Три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси «Альфи» у цій феєричній спецоперації», - говориться у заяві партії «ЄС», яку оприлюднила 28 листопада пресслужба політсили.

«Наступ на Звіробій – це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті. Це – частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців, розчарованих її нездатністю виконати жодну зі своїх передвиборних обіцянок», - заявили в партії «ЄС».

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.