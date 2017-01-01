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    Кримського політв’язня Балуха відпустили під домашній арешт

    Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою
    Кримського політв'язня Володимира Балуха випустили з СІЗО під домашній арешт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк. «Роздольненський районний суд відправив Володимира Балуха з СІЗО під домашній арешт», – йдеться в повідомленні. За інформацією «Крим.Реалії», Балуху заборонили
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    <p>Володимир Балух залишає будівлю так званого суду, 1 грудня 2017 року</p>
    Фото: Радіо Свобода

    Володимир Балух залишає будівлю так званого суду, 1 грудня 2017 року

    Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою

    Кримського політв'язня Володимира Балуха випустили з СІЗО під домашній арешт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Антон Наумлюк.

    «Роздольненський районний суд відправив Володимира Балуха з СІЗО під домашній арешт», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією «Крим.Реалії», Балуху заборонили залишати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками а також користуватися інтернетом та електронною поштою.

    Нагадаємо, 10 листопада Балуха відвезли в Центральну районну лікарню Роздольненського району із залу суду.

    Правозахисники були дуже занепокоєні станом здоров’я політв'язня Балуха.

    У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

    Раніше, 4 серпня, «Роздольненський суд» окупованого Криму виніс вирок Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. руб. ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку.

    Балух свою провину не визнав. Захист заявив, що справа сфабрикована проти українця і його вирок буде оскаржений.

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