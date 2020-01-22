Кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: скорочено 45% колективу



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ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року

Через недофінансування на ATR звільнено майже половину колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал опинився на межі закриття.

Про це повідомляє «Детектор медіа».

За його словами, через недофінансування на ATR скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

«Ми на межі закриття. Адже останні кілька місяців ми виходимо на цілковитому альтруїзмі.Через недофінансування нам довелося скоротити не лише кількість випусків новин, а й live (прямі ефіри) з Криму», - сказав він.

Іслямов заявив, що він дзвонив міністрові культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському і він запевнив, що в цьому році для телеканалу передбачено фінансування в бюджеті.

«Але в нас заборгованості з минулого року. І як їх закрити, я не уявляю, бо бюджет цього року передбачений на потреби цього року», - сказав він.

Нагадаємо, що ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

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