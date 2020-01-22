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    Кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: скорочено 45% колективу

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    ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року - Кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: скорочено 45% колективу
    ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року

    Через недофінансування на ATR звільнено майже половину колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри

    Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал опинився на межі закриття.

    Про це повідомляє «Детектор медіа».

    За його словами, через недофінансування на ATR скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

    «Ми на межі закриття. Адже останні кілька місяців ми виходимо на цілковитому альтруїзмі.Через недофінансування нам довелося скоротити не лише кількість випусків новин, а й live (прямі ефіри) з Криму», - сказав він.

    Іслямов заявив, що він дзвонив міністрові культури, молоді та спорту Володимиру Бородянському і він запевнив, що в цьому році для телеканалу передбачено фінансування в бюджеті.

    «Але в нас заборгованості з минулого року. І як їх закрити, я не уявляю, бо бюджет цього року передбачений на потреби цього року», - сказав він.

    Нагадаємо, що ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

    Нагадаємо, як повідомили «Главкому» власні джерела, газета «Вечірні вісті» припиняє своє існування.

    Раніше Главком повідомляв, що 27 грудня вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня»

    Також нагадаємо, що інтернет-видання theБабель, яке відкрилося в 2018 році, з нового року припинило роботу. Закриття проекту пов'язано з тим, що інвестори (серед яких - олігарх Ігор Коломойський) припинили фінансування проекту.

    кримські татари ЗМІ телебачення бюджет гроші фінансування Україна Володимир Бородянський
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