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    Культура

    Коломойський перестав фінансувати видання theБабель. ЗМІ закривається

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    Інтернет-видання theБабель розпочало роботу у вересні 2018 року - Коломойський перестав фінансувати видання theБабель. ЗМІ закривається
    Інтернет-видання theБабель розпочало роботу у вересні 2018 року

    Видання theБабель припиняє роботу з 2020 року

    Інтернет-видання theБабель, яке відкрилося в 2018 році, з нового року припиняє роботу через зупинку фінансування..

    Про це повідомила шеф-редакторка видання Катерина Коберник.

    За її словами, закриття проекту пов'язано з тим, що інвестори (серед яких - олігарх Ігор Коломойський) припинили фінансування проекту.

    «З нового року нинішнього theБабель більше не буде. Ми були онлайн рік і майже чотири місяці. Ще майже рік готували запуск. Відразу відповім на питання «чому?» - фінансування проєкту припинили. Чому - не знаю. Чи буде на цьому домені і далі виходити контент з новою командою - не знаю», - написала вона в Facebook.

    Інтернет-видання theБабель розпочало роботу у вересні 2018 року. Його співінвестором виступив український олігарх і бізнесмен Ігор Коломойський.

    До слова, сьогодні, 27 грудня, вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня».

    Ігор Коломойський ЗМІ олігархи фінансування Україна журналіст
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