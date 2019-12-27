Коломойський перестав фінансувати видання theБабель. ЗМІ закривається



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інтернет-видання theБабель розпочало роботу у вересні 2018 року

Видання theБабель припиняє роботу з 2020 року

Інтернет-видання theБабель, яке відкрилося в 2018 році, з нового року припиняє роботу через зупинку фінансування..

Про це повідомила шеф-редакторка видання Катерина Коберник.

За її словами, закриття проекту пов'язано з тим, що інвестори (серед яких - олігарх Ігор Коломойський) припинили фінансування проекту.

«З нового року нинішнього theБабель більше не буде. Ми були онлайн рік і майже чотири місяці. Ще майже рік готували запуск. Відразу відповім на питання «чому?» - фінансування проєкту припинили. Чому - не знаю. Чи буде на цьому домені і далі виходити контент з новою командою - не знаю», - написала вона в Facebook.

Інтернет-видання theБабель розпочало роботу у вересні 2018 року. Його співінвестором виступив український олігарх і бізнесмен Ігор Коломойський.

До слова, сьогодні, 27 грудня, вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня».