Газета «Вечірні вісті» припиняє своє існування



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Останній номер газети має вийти в друк 27 січня

Газета «Вечірні вісті» («ВВ»), яку пов'язують із партією «Батьківщина», припиняє своє існування після 21 року існування. Про це «Главкому» повідомили джерела в партії.

Газета уже поінформувала типографію, «Укрпошту» та інших партнерів про припинення виходу видання. Останній номер газети має вийти в друк 27 січня.

Натомість доля сайту «ВВ» наразі невідома. Співробітники «ВВ» працюватимуть до 1 лютого.

Раніше Главком повідомляв, що 27 грудня вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня». Керівники тижневика подякували своїм читачам за понад 25-річну «вірність клубу» і запросили разом з ними «відкрити для себе безмежний світ» Інтернету. Інтернет-версія «Дзеркала тижня. Україна» продовжить виходити онлайн - на сайті zn.ua.

Перший випуск газети «Дзеркало тижня» побачив світ 8 жовтня 1994 року. Засновниками газети стали Юрій Орликов, Володимир Мостовий і Юлія Мостова. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.

Також нагадаємо, що інтернет-видання theБабель, яке відкрилося в 2018 році, з нового року припинило роботу. Закриття проекту пов'язано з тим, що інвестори (серед яких - олігарх Ігор Коломойський) припинили фінансування проекту.