Він «лише бив» Веремія, а тепер ховається у дитячому відділенні столичної лікарні

На 1 березня призначено розгляд апеляції на вирок Юрію Крисіну, який проходить у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. 23 лютого він не з’явився на засідання суду через те, що перебував у лікарні Інституту серця на обстеженні. Щоправда, тоді розглядався інший епізод - не вбивство журналіста. Вчора ж, 26 лютого, активісти

Фото: Богдан Кутєпов/Громадське Юрій Крисін у дитячому відділенні Інститута серця в Києві, 26 лютого 2018 року

Він «лише бив» Веремія, а тепер ховається у дитячому відділенні столичної лікарні

На 1 березня призначено розгляд апеляції на вирок Юрію Крисіну, який проходить у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія. 23 лютого він не з’явився на засідання суду через те, що перебував у лікарні Інституту серця на обстеженні. Щоправда, тоді розглядався інший епізод - не вбивство журналіста. Вчора ж, 26 лютого, активісти знайшли Крисіна у лікарні, причому – у дитячому відділенні. Відвідувачі принесли йому фруктів, облили зеленкою та наполягали на тому, щоб 1 березня той обов’язково з’явився на засідання.

Сам Крисін стверджує, що не збирався пропускати засідання. Він також переконує, що нікому за перебування у лікарні не платив, нині ж «проходить обстеження, бо займався спортом».

Завідувачка відділення Ірина Аксьонова сказала активістам, що ніколи раніше не бачила Крисіна, але в нього серйозні проблеми з серцем, після чого швиденько втекла. Діалог з журналістом «Главкома», який попросив прокоментувати, виглядав не менш дивно. На прохання про коментар телефоном Аксьонова заявила, що не може розповідати про стан здоров’я своїх пацієнтів, посилаючись на медичну таємницю. На запитання кореспондента про те, чому вона вирішила, що запитання буде саме про стан здоров’я когось із пацієнтів, лікар відповісти не змогла і вкотре відмовилася давати коментар. «Главком» надіслав офіційний інформаційний запит до Інституту серця і до МОЗ з проханням пояснити, чому дорослий пацієнт опинився в палаті дитячої лікарні. Офіційна відповідь установи поки що в редакцію не надходила.

Завідувачка дитячого відділення лікарні Інституту серця Ірина Аксьонова

Волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці у Facebook пише, що в той момент, коли активісти зайшли напередодні в палату до Крисіна, чоловік Аксьонової - Максим Івасенко - якраз сидів на ліжку поряд з підозрюваним.

У палаті з Крисіним сидів чоловік Аксьонової

«Ми подумали, що хворий теж, ну особисто я. Хтось подумав, що відвідувач. Але ми тут поперегортали сторінку завідділенням - Аксьонової. І ось в палаті з Крисіним сидів не просто мужик, а... її чоловік», - пише волонтер.

Крім того, виявилося, що вони недавно одружилися, і тепер у Аксьонової подвійне прізвище.

Хто такий Крисін

Юрій Крисін на прізвисько «Шкаф» народився і жив у Горлівці (Донецька обл.), десять років тому перебрався до Києва. ЗМІ називають його «тітушководом» та стверджують, що він причетний до організації низки рейдерських захоплень та інших злочинів. Відомим Крисін став через «справу Веремія», яка на особливому рахунку у журналістів.

Справа Веремія

У тому, що мав стосунок до смерті Веремія, Крисін зізнався. Більше того, щиро покаявся, усвідомив, що був неправий та почав активно співпрацювати зі слідством, - принаймні, так кажуть захисники Крисіна.

А от адвокат постраждалої сторони стверджує, що про ефективну співпрацю не йдеться. «Крисін, може, співпрацював зі слідством на початковому етапі у 2014 році. Але я так розумію, йому за це щось пообіцяли», - розказав «Главкому» адвокат родин Небесної сотні Павло Дикань.

Журналіста В’ячеслава Веремія було вбито у ніч проти 19 лютого. В'ячеслав разом із колегою їхали з роботи на таксі додому на лівий берег Києва. На розі Володимирської та Великої Житомирської він помітив озброєних «тітушок» в камуфляжі та масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його трощити, витягнули водія та пасажирів. Водієві та іншому пасажиру після побиття вдалося втекти, а Веремія з криками (російською) «Кого снимал? Зачем снимал?» сильно побили, після чого вистрелили в нього. Присутні на місці працівники міліції залишалися осторонь та не втручалися в події. Веремія було доправлено до реанімації Київської лікарні швидкої допомоги, проте через втрату крові та травми близько шостої години ранку 19 лютого він помер під час операції.

Похований 21 лютого 2014 за день до свого 34-річчя на Лісовому кладовищі Києва. ОБСЄ назвала вбивство Веремія найгіршим актом насильства проти ЗМІ з грудня 2013 року.

Журналіста В’ячеслава Веремія вбили тітушки

Юрія Крисіна взяли під варту 29 березня 2014 року, однак довго на нарах він не просидів. За півтора місяці після арешту його відпускають під домашній арешт - через «погрози в СІЗО». За даними ЗМІ, погрози виходили з боку його поплічників, яких він «здав» під час перших допитів. Втім, у чотирьох, хоч і рідних стінах Крисін також недовго нудьгував: у серпні 2014-го суддя Шевченківського районного суду Олег Лінник змінив запобіжний захід на «особисте зобов’язання».

Міністр внутрішніх справ Аваков висловив своє обурення, навіть погрожував разом з генпрокурором відкрити проти судді Лінника кримінальне провадження. Погрози залишилися погрозами.

До кінця літа 2014-го Крисіну інкримінувалась особливо тяжка ст.115 КК: «умисне вбивство». Однак пізніше слідство встановило, що рокові постріли у журналіста здійснив не Крисін, а його спільник Джелал Алієв (який, як пишуть ЗМІ, після цих подій втік у «ДНР», де «працював» снайпером. Там і загинув). Сам же «Шкаф» «тільки бив» Веремія, а отже, з підозрюваного у вбивстві перетворився на хулігана, бо ж далі його судили за ч.4 ст.296 КК.

До слова, також у цій справі проходить Армен Саркисян – його ЗМІ називають «авторитетом», який входить до оточення Юри Єнакієвського (екс-нардепа, соратника Януковича Юрія Іванющенка). Саркисяна внесено у базу «Миротворець» за «посередництво у торгівлі підакцизними товарами, член ОПГ, кримінальний авторитет».

Джелал Алієв (справа)

Шевченківський районний суд Києва в особі судді Олега Лінника взяв до уваги каяття «тітушковода», а також те, що у нього є двоє неповнолітніх дітей, до того ж сповнений каяття Крисін, мовляв, не має судимості. Так, в рішенні Шевченківського суду йдеться: «Під час Євромайдану Крисін отримував замовлення збирати молодиків для сутичок з «майданівцями». За це він отримав 20 тисяч доларів. — У скоєному кається». Рішення суду присутні в залі зустріли криками «Ганьба». Крисін відмовився спілкуватися з журналістами.

Журналістка Ірина Ромалійська у себе на сторінці у Facebook відзначає, що на суд Крисін з’явився без речей, впевнений у тому, що його відпустять. Так і сталося.

Темне минуле

Адвокатом Крисіна виступав Андрій Калмиков, свого часу він захищав у суді легендарного Вадима Тітушка. Раніше Калмиков був слідчим у справі, в якій «Шкаф» проходив обвинувачуваним. Зокрема, йдеться про судимість 2010 року, яка нині вважається погашеною. Тоді Крисін отримав три роки обмеження волі - тобто умовну судимість - за вбивство, що тоді кваліфікували як «необережність». На той момент він працював заступником директора на охоронному підприємстві «Спецзахист плюс».

Офіційна версія злочину така: в ніч на 22 листопада 2009 року в селі Хотин Київської області Юрій посварився з дружиною, а потім, озброївшись мисливським карабіном, вибіг розбиратися на вулицю. Там послизнувся на нерівній дорозі і випадково вистрілив. Куля потрапила в серце його охоронцеві. Цю версію підтвердила свідок - дружина «Шафи».

Водночас свідком подій, що трапилися тієї ночі, був і другий охоронець, за словами якого все відбувалось інакше. «Крисін наказав виходити з автомобіля. Мій напарник, піднявши руки, вийшов з БМВ Х5, просив Крисіна заспокоїтися. Але той продовжував погрожувати, переводячи автомат з мене на другого охоронця і навпаки. Потім Крисін почав примушувати мого колегу встати на коліна. А потім, тримаючи зброю перед собою двома руками, холоднокровно вистрілив. Мій напарник скрикнув від болю, схопився за груди. Я заніс його в автомобіль і повіз до лікарні», - розповів свідок. О третій ранку хлопець помер на операційному столі від втрати крові.

Двома ж справами «досягнення» Крисіна не обмежуються. Перебуваючи під слідством і навіть охороною МВС – тобто після того, як його відпустили під власне зобов’язання, «Шкаф» у березні 2016 року за незаконне зберігання зброї (гранати) був засуджений до 3 років умовно з випробувальним терміном. Він також устиг здійснити напад на автозаправку поблизу аеропорту «Київ». Під час нападу одного з охоронців поранили в ногу. Суд узяв його під варту на 60 діб, але згодом відпустив під домашній арешт. Нині в цій справі теж триває судовий процес.

Втім, перераховані справи – це лише ті, які дійшли до суду. Журналісти стверджують, що в YouTube можна знайти кілька відео, починаючи від 2009 року за участю особи, яка зовні дуже схожа на Крисіна. Приміром, у 2012-му чоловік, схожий на нього, брав участь у рейдерському захопленні Лук’янівського ринку. Крім того, схожий на Крисіна чоловік, фігурує на відео захоплення автостоянки на вулиці Ревуцького в Києві у 2013 році.

Ліпити хворого

Задіяти «схему хворого», на думку адвоката Павла Диканя, Крисіну вигідно з двох причин. По-перше, у нього буде офіційна причина не з’являтися до суду – мовляв, він на лікуванні. По-друге, наявність хвороби – це обставина, яка може допомогти уникнути вироку через неможливість відбуття покарання.

Для чого Крисін вирішив саме зараз полікуватися, юрист пояснив «Главкому» так: «Мабуть, що Крисін і його покровителі зрозуміли, що так просто це не минеться, тому що зараз вже передається до суду ще одна справа Крисіна щодо Майдану, післязавтра – апеляція у справі Веремія. Вони зараз шукають законні механізми уникнення покарання. Крисін може організувати велику кількість людей, які готові на все за гроші. Такі люди потрібні певним особам: це послуги і з рейдерських захоплень, і тушки».

На думку Диканя, справа має бути повернена до суду першої інстанції, оскільки «суддя Лінник взагалі необ’єктивно розглядав цю справу». «Він має понести справжнє покарання, а не уявне, як йому дали», - підкреслив адвокат сімей Небесної сотні.

Дикань також додав, що якщо Крисіну винесуть покарання, а у нього знайдуть важке захворювання, яке не дозволяє відбувати покарання в місцях обмеження волі, призначатиметься додаткова експертиза стану здоров’я. «Однак бувають випадки, коли експертизи фальшуються», - визнає Дикань.

Друзі Крисіна

ЗМІ стверджують, що у Крисіна є чимало друзів у правоохоронних органах та владних колах. Фактів, які б підтверджували домовленості із суддею Лінником, немає, однак припустити, що він симпатизує Крисіну можна: суддя був противником Майдану і прихильником «русского міра». Є думка, що Лінник неодноразово ухвалював «потрібні» рішення у справах щодо злочинців з Донбасу. За даними ЗМІ, кар’єрному сходженню Лінника дуже посприяв свого часу генпрокурор Віктор Пшонка. Крім того, цього суддю неодноразово ловили на нечесно заповнених деклараціях про доходи: він регулярно «забував» вписати дані про нерухомість у Києві.

Кар’єрному сходженню судді Лінника дуже посприяв Віктор Пшонка

Екс-генпрокурор Віталій Ярема, глава УДО Валерій Гелетей, губернатор Миколаївщини Олексій Савченко та навіть (вже згаданий вище) кримінальний авторитет Юрій Іванющенко, - ось неповне коло хороших знайомих Крисіна, яких перелічує нардеп нардеп Мустафа Найєм. Парламентар стверджує, що до Революції Гідності Юрій Крисін працював директором фірми «П'ятий регіон», співробітники якого залучалися до охорони «Авант-Банку».

«Однією з осіб, яка безпосередньо афілійована з «Авант-Банком» є колишній Генпрокурор Віталій Ярема. До 2012 року син Віталія Яреми - Валерій працював помічником голови правління банку. За часів роботи пана Яреми Генеральна прокуратура активно переводило свої зарплатні проекти саме в «Авант-Банк». А віце-президентом «Авант-Банку» працював нинішній глава УДО і колишній-міністр оборони України Валерій Гелетей», - зазначає Найєм.

Нардеп також вказує на близьке знайомство Крисіна та губернатора Миколаївщини, втім Савченко не поспішає підтверджувати дружні зв’язки зі «Шкафом».

Наталія Сокирчук, «Главком»