Кривий Ріг поновив подачу електроенергії та водопостачання для 200 тис. людей



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Фото: dp.dsns.gov.ua

У місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій

Кривий Ріг поновив подачу електроенергії та водопостачання для 200 тис. людей після негоди. Про це повідомила пресслужба Криворізької міської ради.

Також проводиться робота з поновлення газопостачання для 100 тис. абонентів, відновлення покрівель 50 багатоповерхових будинків і 57 навчальних закладів.

Проводиться розчищення та прибирання доріг, тротуарів, прибудинкових територій.

У місті частково поновлено роботу тролейбусів і трамваїв.

Всього в Кривому Розі було зламано близько 1,5 тис. дерев.

У місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялось, троє людей загинули через негоду в Кривому Розі, 200 тис. людей залишилися без електроенергії.