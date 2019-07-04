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    Кривий Ріг поновив подачу електроенергії та водопостачання для 200 тис. людей

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    Кривий Ріг поновив подачу електроенергії та водопостачання для 200 тис. людей
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    У місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій

    Кривий Ріг поновив подачу електроенергії та водопостачання для 200 тис. людей після негоди. Про це повідомила пресслужба Криворізької міської ради.

    Також проводиться робота з поновлення газопостачання для 100 тис. абонентів, відновлення покрівель 50 багатоповерхових будинків і 57 навчальних закладів.

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    Проводиться розчищення та прибирання доріг, тротуарів, прибудинкових територій.

    У місті частково поновлено роботу тролейбусів і трамваїв.

    Всього в Кривому Розі було зламано близько 1,5 тис. дерев.

    У місті працює штаб із техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

    Як повідомлялось, троє людей загинули через негоду в Кривому Розі, 200 тис. людей залишилися без електроенергії.

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