Через негоду залишаються знеструмленими 96 населених пунктів у п'яти областях



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Найбільше від штормів постраждали Чернігівська і Одеська області

Станом на ранок четверга в Україні через негоду залишаються знеструмленими 96 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 годину 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 96 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 34, Одеська – 28, Чернівецька – 18, Вінницька – 15, Луганська – 1», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишалися знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях.

2 липня внаслідок повалення дерев постраждало 2 особи. У 10 населених пунктах Хотинського та Кельменецького районів Чернівецької області частково пошкоджено дахи близько 75 житлових будинків та 6 об’єктів соціальної сфери.

У 7 населених пунктах Томашпільського, Тульчинського та Чернівецького районів Вінницької області сталося повалення дерев. Частково пошкоджено дахи житлових будинків (кількість уточнюється) та 9 об’єктів соціальної сфери. Жертв та постраждалих немає.

У м. Дніпро внаслідок падіння дерева на зупинку постраждало 2 особи. Внаслідок пошкодження газопроводів припинено газопостачання у с. Новопілля (2200 абонентів), с. Жовте (86 абонентів) та у м. Кривий Ріг (19 абонентів). У м. Кривий Ріг частково пошкоджено дахи 36 житлових будинків та будинку культури.