У Кривому Розі під час буревію загинули три людини



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У Кривому Розі увечері 2 липня пройшов буревій

Одного із загиблих вдарило струмом внаслідок обриву контактної електромережі

У Кривому Розі на Дніпропетровщині три людини загинули в ніч на 3 липня через негоду.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію представника Управління Національної поліції в Кривому Розі.

Зазначається, що тіла загиблих знайдено в Саксаганському і Долгінцевському районах.

Попередньо встановлено, що одного із загиблих вдарило струмом внаслідок обриву контактної електромережі.

За даними поліції, ще близько 10 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Вітром і градом було пошкоджено покрівлі 50 багатоповерхових будинків і 30 навчальних закладів. Роботу тролейбусів і трамваїв було припинено.

У будівлі Криворізького відділі поліції та декількох відділеннях району зірвано частину покрівлі даху, пошкоджені вікна та обшивка будівлі, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що у Кривому Розі поліцейські допомагали дістатися додому людям, яких злива застала на вулицях та зупинках транспорту. Після негоди правоохоронці розчищали дороги від повалених дерев та допомагали водіям. Поліцейські офіцери громади Новоолександрівської ОТГ допомагали прибирати дерева, які впали на проїжджу частину дороги.

Раніше в ДСНС повідомили, що у Кривому Розі буревій, що пройшов увечері 2 липня, повалив сотні дерев та конструкцій.