Куликов та інші журналісти звернулись до Авакова щодо тиску на голову Академії української преси



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Валерій Іванов та Андрій Куликов

У президента Академії української преси Валерія Іванова провели обшуки, які пов’язують з його проєктом з розкриття можливої корупції серед керівників слідчого управління Нацполіції

Комісія журналістської етики висловила протест проти тиску на президента Академії української преси Валерія Іванова. Про це йдеться у відкритому листі на адресу Арсена Авакова та Сергія Князєва, підписаному Андрієм Куликовим та іншими членами комісії.

У зверненні вказано, що родині Іванова, який є членом Комісії з журналістської етики, арештовано доступ до банківських рахунків, у помешканні проведено обшук, а до авторитетних вітчизняних та міжнародних організацій слідчими спрямовуються запити, які мають на меті підірвати репутацію президента Академії.

На адресу Комісії журналістської етики також надійшов запит слідчих Нацполіції. В Комісії вказують, що досудове розслідування стосується рекламного бізнесу дорослого сина Валерія Іванова Дениса.

«Відповідно, слідчі органи не повинні здійснювати тиск та батьків, безуспішно намагаючись - уже ЧЕТВЕРТИЙ рік – розслідувати справу щодо незалежної економічної діяльності Дениса Іванова», - йдеться в листі.

В Комісії зазначають, що справа була закрита у 2017 році, а поновили її через три місяці після початку інформаційного проекту з розкриття можливих корупційних зв’язків у керівництві слідчого управління Національної поліції.

У травні вдома у Валерія Іванова проводили обшук по ще одній справі, де його звинувачували в тому, що він «для здирництва та шантажу» збирав інформацію про одного з керівників слідчого управління Національної поліції.

«Сам тиск на професора Іванова набув абсолютно нецивілізованих форм. Проти нашого колеги використовувався весь спектр чорного PR. Через так звані «зливні» сайти публікувалися матеріали слідства, на публічні заходи за його участю приходили провокатори», - зазначають в Комісії.

Тому Комісія журналістської етики закликає керівництво МВС та Національної поліції уважно з’ясувати обставини, на які вказується у листі, та захистити нашого колегу від необґрунтованих звинувачень та тиску.