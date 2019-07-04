Журналісти знайшли зв’язки нового заступника Генпрокурора Кізя з Андрієм Богданом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Кізь - шостий заступник Генпрокурора

Новий заступник Генпрокурора міг раніше бути знайомим з Андрієм Богданом, а також пов’язаний з люстрованим ексзаступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Олегом Кіпером

Призначити Сергія Кізя заступником Генпрокурора запропонував глава Офісу президента Андрій Богдан. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми: корупція в деталях».

«Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за нашими даними, належить Андрію Богдану, главі офісу Президента – після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП», - пишуть «Схеми».

Їх джерела в прокуратурі повідомляють, що Богдан і Кузь були знайомі і раніше. Так, «Сергій Кізь керував підрозділом, який вів провадження в тому числі пов’язані з «Приватом» (аудит Kroll, виведення грошей напередодні націоналізації) – а Богдан на той час як юрист працював в інтересах Коломойського», - повідомляють «Схеми».

На їх думку, таке призначення влаштувало і Юрія Луценка, адже в разі своєї відставки він залишає на високій посаді в ГПУ лояльну до себе людину.

Нагадаємо, 3 липня Юрій Луценко призначив заступником Генпрокурора Сергія Кізя, який на той момент займав посаду начальника Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням справ, підслідних ДБР та нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами.

Цей департамент відомий тим, що зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива під час передачі хабаря (співробітник НАБУ працював під прикриттям по справі продажу українського громадянства керівництвом Міграційної служби).

Також «Схеми» повідомляють, що Кізь вів справу щодо дачі хабара нардепу Мосійчуку. Саме він на брифінгу показував відео, де Мосійчук дає зізнавальні покази. Згодом Верховний суд визнав незаконним зняття недоторканності з Мосійчука. Після цього клопотання про його арешт Генпрокуратура відізвала.

Інша гучна справа – його ж департамент розслідував начебто «ухилення від сплати податків» «Новою поштою». Слідчі ГПУ навіть приходили з обшуком до підприємства. Натомість після зустрічі Луценка з представниками «Нової пошти» претензії до підприємства були зняті, повідомляють журналісти.

Родина Кізя їздить на автівці Олега Кіпера

Окрім цього вони помітили зв’язок Кізя з люстрованим ексзаступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Олегом Кіпером. Кізь їздить на BMW X5, яке належить Кіперу (дані з декларації). А у 2019 році Марина Кізь стала співвласницею ТОВ «Рент-Техно» разом із дружиною Олега Кіпера Іриною. Фірма займається виробництвом електроенергії та наданням техніки в оренду.