Росія через країни ЄС обмежує свободу слова в Україні - журналісти

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Блокування Росією українських ЗМІ позбавляє права на професію колективи видань, а українську аудиторію - права на отримання інформації

Російський орган цензури - Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) - блокує електронний ресурс tyzchden.ua видання «Український тиждень». Такі дії позбавляють права на професію колектив видання, а українську аудиторію - права на отримання інформації. Міністерство закордонних справ повинно підняти дану ситуацію на дипломатичному рівні. Про це заявили головний редактор видання «Український тиждень» Дмитро Крапивенко, керівник прес-центру ІА «Главком» Наталія Малиновська під час прес-конференції в прес-центрі ІА «Главком».

12 липня 2019 року видання «Український тиждень» отримало листа, в якому в категоричній формі вимагалося прибрати контент, який, за визначенням «Роскомнадзору», порушує російське законодавство.

Дмитро Крапивенко, головний редактор видання «Український тиждень»

«Я почитав текст законів, які ми начебто порушуємо, усе зводиться до нашого матеріалу за 2015 рік про діяльність добровольчого корпусу «Правий сектор». Матеріал був довідкового характеру. «Роскомнадзор» побачив заклики до екстремістської діяльності, адже «Правий сектор» в Росії визнаний терористичною організацією і інформація про нього є начебто злочином. Лист нашому провайдеру німецькій компанії «Hetzner Online» прийшов російською та англійською мовою. Я не знаю, чим керувалася німецька компанія. Очевидно, вони вважають, що якщо до них звертається державний орган будь-якої країни, то треба виконувати його вимоги», - розповідає Крапивенко.

На його думку, ситуація є кумедною. «Роскомнадзор» – це структура, яка бореться з контентом демократичного спрямування в середині самої Росії. Те ж саме російське законодавство про екстремізм використовується проти кримських татар у Криму, це те саме законодавство, яке застосовано до Олега Сенцова, тому говорити про це як про правову колізію або тотальне порушення російського законодавства взагалі не доводиться. Це очевидний випадок тиску на ЗМІ. Адже вимога за 24 години зняти контент із сайту була напередодні виборів в Україні з метою ускладнити роботу видання.

«Ми пояснили нашому провайдеру, що ми стали знаряддям в гібридній війні і не може німецька приватна компанія обслуговувати інтереси путінського режиму. Реакції від нашого хостера не було. Я не знаю, скільки іноземних серверів використовують українські медіа. Але таких дій можна очікувати не лише від німецьких компаній, а й, наприклад, від італійських, де політики є ще більш лояльними до РФ», - говорить Крапивенко.

Наталія Малиновська вважає, що блокування електронного ресурсу tyzchden.ua позбавляє права на професію колектив видання, а українську аудиторію - права на отримання інформації. І нагадала ситуацію, яка трапилася із виданням «Главком» у 2014 році. Цікавий факт, що тоді сервери «Главком» також обслуговувала ця німецька компанія.

Наталія Малиновська, керівник прес-центру ІА «Главком»

«У серпні 2014 році видання «Главком» відчуло на собі агресію «Росконадзора». Ми опублікували новину про «Марш за федералізацію Сибіру: «Досить годувати Москву». Це була звичайна мистецька акція, яка повинна була відбутися 17 серпня 2014 року, і покликана звернути увагу на те, щоб російська влада почала виконувати конституцію РФ, а саме в частині оподаткування. 50% повинно залишатися в регіоні, а 50% йти на Москву. На сьогодні в регіонах практично нічого не залишається. Організатором акції був місцевий активіст, художник Артем Лоскутов. «Роскомнадзор» у цій мистецькій акції побачив … сепаратизм, і екстремістські дії. Тому акція, звісно, у Новосибірську не відбулася. Тобто для України сепаратизм, на думку окупантів, - добре, а от для Росії – вкрай погано. Хоча, я підкреслюю, що на тій акції закликів до повалення устрою чи чогось такого не було», - розповідає Малиновська.

За її словами, тоді реакція державних інституцій - Міністерства закордонних справ, Уповноваженої ВРУ з прав людини В. Лутковської - була миттєва щодо захисту журналістів.

«Завершилася історія тим, що втрутилися уже Репортери без кордонів, німецька преса писала як німецький хостер допомагає Путіну знищувати українські незалежні ЗМІ. І тоді «Хецтнер-онлайн» викинув білий прапорець і прислав нам листа з повідомленням, що блокувати «Главком» від серверів не буде. Ми, звісно, переїхали «жити» до інших компаній. Але від «Роскомназдора» ми ще в наступних роках отримували чорні мітки за публікації про воєнні злочини та злочини проти людяності збройних сил РФ у Чечні», - зауважує Малиновська.

Видання «Український тиждень» звернулося до Міністерства закордонних справ із проханням на дипломатичному рівні вирішити цю ситуацію. Німецька сторона повинна бути в курсі, що їхні приватні компанії є знаряддям в гібридній війні.

До слова нагадаємо, що нещодавно харківське видання «Ньюзрум» теж отримало таке попередження про блокування свого акаунту у соціальній мережі Твіттер на вимогу «Роскомнадзора».

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