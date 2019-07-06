Кум Путіна – агент КДБ? Київський суд розставив крапки над «і» резонанс



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Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук

Видання «Україна молода» примушують спростувати опубліковану інформацію про Віктора Медведчука

Кум російського президента і один з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук виграв суд у видання «Україна молода».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Солом`янського районного суду Києва від 24 червня.

Наприкінці 2018 року одіозний політик подав позов на ЗМІ через публікацію «Хрестовий похід Кремля: Як Московія привласнила православ’я Київської Русі та чому не хоче його втрачати» за авторством Григорія Омельченка, генерал-лейтенанта СБУ і Героя України. Спірною виявилася теза автора цієї публікації, який зазначив: «… Віктор Медведчук (агент КДБ під псевдонімом «Соколовський»)». На думку позивача, таке твердження містить недостовірну інформацію і має бути спростовано.

Крім цього, Медведчук зазначив, що оскільки тоталітарний режим та діяльність органів державної безпеки СРСР були законом визнані злочинними, висловлювання відповідача про те, що Медведчук «агент КДБ під псевдонімом «Соколовський») в сучасній Україні сприймається негативно та свідчить про нібито здійснення ним морально та законодавчо засуджуваної діяльності.

Доказами у суді були два листи галузевого державного архіву Служби безпеки України від 12 лютого і 28 березня 2019 року, отримані представником позивача. У них стверджувалося, що будь-яких документів про співробітництво з органами державної безпеки СРСР-УРСР Віктора Медведчука не виявлено.

Водночас відповідачі (Омельченко і «Україна молода») не довели, що поширена інформація є такою, що відповідає дійсності, тому суд дійшов висновку, що відбулося поширення недостовірної та неправдивої інформації про Медведчука.

Також аналіз спірної інформації вказував на те, що у ній висловлено не оціночне суб`єктивне судження щодо позивача, не особисте ставлення автора до неї, а стверджується щодо об`єктивних чітко висловлених фактів, які можуть бути перевіреними, вважає суд.

Таким чином, позов Віктора Медведчука до видання «Україна Молода» і Григорія Омельченка про захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації було задоволено. Суд зобов’язав ЗМІ протягом семи днів з дня набрання рішення законної сили спростувати недостовірну інформацію.

Наразі рішення суду першої інстанції може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня складення.

Додамо, що після позову Медведчука, «Україна Молода» опублікувала ряд посилань на інші інформаційні ресурси, де говориться про тісний зв’язок Віктора Медведчука з КДБ.

Зокрема, наведено слова політика і юриста Сергія Головатого в інтерв’ю програмі «Люди. Hard Talk» на каналі «112» (від 3 квітня 2015 року, відео можна переглянути за адресою): «Я робив усе можливе на парламентських виборах 1994 року, щоб по Артемівському окрузі (це Шевченківський район Києва, вулиця Артема, перший округ) не пройшов Медведчук. Я пройшов по Виноградарю, а наші округи в Шевченківському районі суміжні. Я знав, що це є агент Кремля, бо жив із ним у одному гуртожитку. Я бачив, як він жив, у яких умовах. Коли я мешкав у одній кімнаті з чотирма іноземцями (з Ємену, Єфіопії, Лівії), а Медведчук, такий же студент, такого ж курсу, жив в однокімнатному номері».

Також в опублікованих записах колишнього майора УДО Миколи Мельниченка тодішній очільник СБУ Леонід Деркач у розмові з президентом Леонідом Кучмою стверджував: Віктор Медведчук був агентом КДБ і мав агентурне псевдо «Соколовський».

Як повідомляв «Главком», у рамках 65 міжнародного фестивалю в італійському Таорміне (о. Сицилія) показали документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого одіозним американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко, його дружина.

Оксана Марченко і Віктор Медведчук в Італії

Режисер Стоун пояснив, що головна мета фільму – показати правду про Україну, хоча всі головні його консультанти, яких він назвав, - друзі Путіна. Зокрема, це італійські друзі Путіна Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні (заступник прем’єра та лідер «Ліги Півночі»).

Варто нагадати, що Олівер Стоун є автором чотирисерійного пропагандистського документального фільму «Інтерв'ю з Путіним» (2017 р.).

Крім цього, у 2018 році в Україні вибухнув скандал після того, як стало відомо, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука.

Згодом режисер стрічки «Стус» Роман Бровко під час інтерв’ю «Главкому» розповів, за якої умови буде дознята сцена з Медведчуком, яка раніше була вилучена зі стрічки. Цьоро року фільм вийде на широкі екрани.

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