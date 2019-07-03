Блиск та злидні партії Медведчука партійна каса

У першому кварталі 2019 року бюджет «Опозиційної платформи – За життя» був дуже скромний

«Опозиційна платформа – За життя» – партія, якої нема?

Згідно з результатами останнього дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка, партія «Опозиційна платформа – За життя» - друга за рейтингом політсила, яка проходить до Верховної Ради. Фаворит нинішніх перегонів «Слуга народу» потроху втрачає підтримку і тепер має 43,2%, а «Опозиційна платформа», яка тісно асоціюється з кумом Путіна Віктором Медведчуком, з величезним відривом претендує на друге місце з показником 12%.

Про те, що являє собою «Слуга народу», за яку збираються масово голосувати українці, «Главком» вже неодноразово писав: тут, тут і тут. Тепер черга «Опозиційної платформи – За життя», партії, яка виникла під егідою Медведчука у результаті злиття частини «Опоблоку» та партії «За життя» Вадима Рабіновича.

Нині «Опоплатформа» нараховує близько 30 регіональних організацій. Втім, за даними фінансового звіту за перший квартал цього року, розміщеного на сайті НАЗК, назвати цю партію солідною ніяк не можна. І ось чому…

Скромний бюджет

Бюджет у політсили, яка зібрала навколо себе найодіозніших політиків країни, у першому кварталі цього року був дуже скромним – менше мільйона гривень (769 тис. грн).

Найбільшу суму – 702 тис. – до скарбниці поклав уже згаданий Медведчук. Показово – робив це Віктор Володимирович напряму, не ховаючись за назви компаній чи прізвища невідомих людей. Також участь у фінансуванні «Опозиційної платформи - За життя» взяв Марко Тальянський - голова Київської обласної благодійної єврейської громади. Він пожертвував на розвиток партії 30 тис. грн двома платежами. Донатас Піскун – голова Вінницької регіональної організації політсили – перевів на рахунок 14 тис. грн. Стільки ж вніс і В’ячеслав Ушкевич – голова Україно-Ізраїльської торгової палати. Громадянин Олег Мажуто зробив, за підсумками кварталу, найменший внесок – 10 тис. грн.

Окремим розділом у декларації партії йдуть спонсорські внески від фізосіб. У цьому випадку мова йде не про перерахування грошей, а про сплату за певні послуги, надані партії: за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації, оплату нотаріальних, поштових послуг тощо. Загальна сума такої допомоги скромна – 16 тис. грн. Її надавав нардеп, один з лідерів партії Вадим Рабінович на загальну суму 9 тис. грн, решта надійшла від Віктора Головка – досвідченого орговика із орбіти опоблоківців, члена політради «Опоплатформи – За життя», голови секретаріату партії, та за сумісництвом помічника нардепа Рабіновича (за строковим трудовим договором на постійній основі).

На що пішли гроші

Найбільші витрати партія, яка претендує на одну з головних ролей у наступному парламенті, здійснила не на зарплати співробітникам чи на оренду офісів. Майже 600 тис. грн політична сила Медведчука сплатила за надання в оренду світлового та звукового обладнання. Ще 105 тис. грн було сплачено ТОВ «Футбольний клуб «Динамо Київ» - за оренду приміщення - критого манежу. Рахунок був виставлений 24 січня, а 29-го відбувся закритий для преси з’їзд політсили, на якому була висловлена підтримка кандидату у президенти Юрію Бойко. Попри те, що Бойко у силу певних причин йшов самовисуванцем, нова партія Медведчука тоді зігнала людей і організувала гарну телекартинку, кадри якої використовувалися у рекламній кампанії цього кандидата.

А от на оплату праці працівників апарату партії було витрачено «смішні» 37 тис. грн. І це за три місяці. Інші витрати були незначними: сплата комісій за перерахунок коштів, за доступ до інтернету, користування ліцензійним програмним забезпеченням тощо. Податків та зборів заплачено теж небагато – близько 19 тис. грн. Кидається в очі також 2,5 тис грн. оплати на користь «Україно-Ізраїльської торгової палати» за оренду приміщення по вул. Мечникова 14/1 – сума суто символічна. За цією адресою знаходиться штаб політсили, і точно там залишатиметься як мінімум до кінця року – в декларації йдеться, що договір про оренду продовжено до грудня цього року.

Найближчим часом політсилі Медведчука доведеться витратитись на ремонт. 30 червня, приймальню голови партії Юрія Бойка у Харкові вдруге за тиждень пошкоджено: двері облили червоною фарбою. Перед тим, у ніч на 27 червня, невідомі, за даними партійців, «розбили двері і пошкодили фасад».

Партія безплатно користувалась ще одним приміщенням: з 10 жовтня 2016 по 24 лютого 2019 року. Воно належить згаданому Віктору Головку і знаходиться в Києві на вул. Москворецька , 13.

Знаходиться будинок за цією адресою у Святошинському районі столиці – у приватному секторі.

Кандидат Москви Нагадаємо, кандидату у президенти Юрій Бойко, якого підтримала «Опозиційна платформа - За життя» під час президентської кампанії фізособи перерахували понад 38 млн грн, ще 8,5 млн - юрособи. Ані власних коштів, ані коштів партії, яка його підтримувала, але не висувала, Бойко не витрачав. Така інформація міститься на сайті Центрвиборчкому. Найбільше кандидату Бойку перерахували помічниця Михайла Добкіна - вдова загиблого екснардепа Олега Калашнікова Ольга Соловйова, депутат Старокостянтинівської міськради, бізнесмен Сергій Пономарьов та директор КП «Муніципальна варта Новомосковської міської ради», власник компанії «Рейл Карго Транс» Сергій Желєзняк. Юридичні особи, які зробили внесок у фінансування кампанії Бойка були щедрішими. Так, 2,9 млн грн Бойку дав торговий дім «Прадо», власник компанії - Оксана Коробко. Ще 3,3 млн перерахувала компанія «Континент авантаж» (голова - Роман Письменчук). 1,6 млн заплатила компанія «Євробудконтракт»(голова - Віталій Власюк). Усі підприємства зареєстровані у столиці, інформації про власників знайти не вдалося.

Наталія Сокирчук, «Главком»