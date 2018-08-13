Режисер «Стуса» поставив умову, за якою дозніме сцену з адвокатом Медведчуком



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Режисер стрічки «Стус» Роман Бровко

Директор пояснив, чому зйомки скандальної сцени досі під питанням

Режисер стрічки «Стус» Роман Бровко під час інтерв’ю «Главкому» розповів, за якої умови буде дознята сцена з адвокатом Віктором Медведчуком, яка раніше була вилучена зі стрічки.

«Я, як режисер, мушу тут зробити заяву: таку сцену я погоджуся знімати тільки після того, як продюсер, та юристи узгодять інформацію», - зазначив Бровко, маючи на увазі узгодженість з адвокатом Медведчука. Напередодні адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта.

«Коли наші продюсери розуміли, що можуть бути такі проблеми, які зараз і виникли, наші юридично обізнані колеги намагалися зустрітися з усіма людьми, які брали участь у цій історії, але не зі всіма вдалося зустрітися. Ми бажали узгодити юридично на папері всі ці моменти з Дмитром Стусом, як спадкоємцем пам’яті Василя Стуса, і з Віктором Медведчуком для того, щоб група потім була застрахована від висловів, що десь щось перекручено. Це є нормальна європейська практика», - додав режисер.

Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, заявив, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

11 серпня знімальна група фільму «Стус» заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче, щоб до фільму, до фінансування якого доклалася українська держава, повернули вирізані сцени з Медведчуком.

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.

Додамо, що син Дмитро Стус відмовився від співпраці з творцями фільму про батька.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».

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