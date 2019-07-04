Медведчук влаштував проросійський «шабаш» в Італії



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Олівер Стоун (зліва), Оксана Марченко та Ігор Лопатьонок на відкритті кінофестивалю в Таорміне Фото: Світлана Сорока, 112.ua

Олівер Стоун зняв ще один пропагандистський документальний фільм. Цього разу про події в Україні. А «консультантами» в нього були Віктор Медведчук та інші друзі Путіна

В Італії в Таорміне (о. Сицилія) проходить 65-й міжнародний кінофестиваль. На ньому сьогодні покажуть документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

Слід нагадати, що Олівер Стоун є автором чотирисерійного пропагандистського документального фільму «Інтерв'ю з Путіним» (2017 р.).

Тому й не дивно, що Стоун на сьогоднішній прес-конференції в Таорміне заявив, що головна мета фільму – показати правду про Україну, хоча всі головні його консультанти, яких він назвав, - друзі Путіна. Серед інших це італійські друзі Путіна Сільвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні (заступник прем’єра та лідер «Ліги Півночі»).

«Ми знаємо, що медіа демонізують Путіна та його італійських друзів. Ми не пропутінські, ми не проамериканські. Ми лише хочемо, щоб була відкрита правда про те, що насправді відбувається в Україні. Адже це зможе призвести до катастрофи в майбутньому», - запевняє Стоун.

Також він сказав, що одним із головних меседжів фільму було довести вигоду для України від дружби з Росією.

«За допомогою партнерства з Росією Україна стала набагато потужнішою ніж з Європейським союзом. Це один із головних меседжів нашого фільму», - розповів американський режисер.

Це питання з’явилось під час дискусії щодо санкцій Заходу проти Росії.

«Санкції були накладені через Україну… Ось чому ми стикнулися. І все розпочинається саме з цієї точки – з України. І ось про що власне цей фільм. Немає жодних змін. Половина українців протестує і незгодні з політикою українського уряду», - вказує Стоун.

Він продовжив озвучувати кремлівську пропаганду, назвавши міфом те, що від Заходу українці отримають набагато краще життя. «Ми бачимо, що з 2014 по 2019 рр. нічого не відбувається. За допомогою фільму ми хотіли показати деякі з причин, які повертають нас до минулого режиму і розказують нам про людей, які знаходяться там, зокрема про президента Леоніда Кучму. Це був один з економічно просунутих періодів», - впевнений режисер, якого консультував Віктор Медведчук.

Стоун також розповів, як він зацікавився темою України: «Ігор (Лопатьонок) вийшов на мене декілька років тому та розповів про ситуацію в Україні, Я провів спеціальне дослідження щодо цих людей. Я брав інтерв’ю у колишнього президента України. Я також їздив до Москви… Зустрічався з Володимиром Путіним. Він запевнив мене, що хоче налагодити ситуацію в Україні».

«Ми поговорили з Віктором Медведчуком і він дуже детально розповів нам, що відбувається в Україні», - розповів Лопатьонок.

Для цього фільму спеціально записали інтерв’ю з Володимиром Путіним.

У фільмі Стоун вирішив описати ще одну цікаву для Кремля тему – можливе втручання України в президентські вибори в США 2016 року.

Документальний фільм сьогодні покажуть о 18:00 за місцевим часом.