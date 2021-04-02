Курс валют на 5 квітня: гривня ослабла до долара і євро

Гривня ослабла на закритті міжбанку

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,96 гривні. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,84 грн (на 2 квітня – 32,70 гривні).

Finance.ua. повідомляє, що сьогодні, наприкінці робочого тижня, котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,04 гривні.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,01 - 28,04 гривні;

Євро – 32,93 - 32,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,79 – 28,00 гривні. Євро купують по 32,61 гривні, продають по 32,97 гривні. На «чорному» ринку долар торгується по 27,83 - 27,91 гривні, євро - 32,70 - 32,78 гривні.

Зазначимо, що сьогодні котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,89 - 27,91 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 2 квітня на рівні 27,83 гривні.

Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

Минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,6 – 1,0%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс із 27,70 до 27,87 грн (+0,6%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час виросли з 27,69/27,70 до 27,96/27,98 (+1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,61/27,79 до 27,81/28,01 (+0,7%/+ 0,8%).

При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу порівняно з покупкою.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.



