Долар значно подорожчав. Фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня

Фінансові аналітики кажуть про новий рівень курсу

В Україні почав дорожчати долар. Причому досить швидко – за чотири дні на 28 копійок (на 1%). Після більш ніж двотижневої стабільності курсу це помітно.

Чому різко змінився тренд, і чи продовжиться зміцнення долара наприкінці березня і на початку квітня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар почав зміцнюватися з вівторка, спершу на п’ять копійок, потім на десять, потім ще на десять. У четвер долар подолав «планку» 28 грн. До п’ятниці зростання курсу сповільнилося, зупинившись на 28,04 грн/долар. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) збільшився в 1,5 раза – з 14 копійок на 21 березня до 21 копійки на 26 березня. Це показувало, що банкіри очікують подальшого підвищення курсу. Деякі банки явно працювали на скупку валюти, виставивши привабливий курс покупки – 27,90 грн/долар. Але продавали при цьому по 28,40-28,60, що в умовах високої конкуренції та достатніх обсягів на ринку валютного «кеша» виглядало явно завищеними.

Нацбанк також підтримував цей тренд, курс за тиждень зріс на 29 копійок, з 27,68 до 27,97 грн/долар. На понеділок, 29 березня, регулятор зберіг курс 27,97 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Аналітики впевнені: причиною того, що долар, кажучи по-авіаційному, «зробив гірку», стали відносно невдалі результати аукціону з продажу Мінфіном гривневих ОВДП минулого вівторка.

«23 березня Мінфіном було продано цінних паперів лише на 6 млрд грн, проти 14 млрд грн тижнем раніше, – зазначив Олег Пендзин. – Причина – нижча прибутковість, всього 9,5% відсотків річних, а не 11,5%, як раніше. Така прибутковість мало цікавить нерезидентів, валюту вони не здавали, щоб купити гривню, а на неї – ОВДП. Тому вийшов перекіс попиту і пропозиції валюти на міжбанківському ринку на користь попиту. Це відразу ж штовхнуло курс угору. Регулятор-Нацбанк його зростанню не перешкоджав».

Олександр Охріменко каже, що такі низькі результати аукціонів бували і раніше, наприклад, 9 березня. Але цього разу ситуацією скористалися банки, які заробляють на перепродажі валюти.

«У середу вони почали розгойдувати курс, продаючи задорого дрібні партії валюти і досягли успіху в цьому, – аналізує експерт. – Тому ми побачили таке помітне зростання курсу на міжбанківському ринку. Слідом за ним пішов і готівковий ринок».

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують, що курс стабілізується, але на вищому рівні, близько 28 грн/долар. Тобто на тому, який був на початку березня.

«Головна причина того, що долар поки дешевшати не стане – через зростання котирувань деякі покупці-імпортери побоюючись, що курс долара піде ще вище, стануть активно закривати свої операції з купівлі, – аналізує Олег Пендзин. – Цей фактор, а також майбутні надходження гривні експортерам у вигляді відшкодування ПДВ (вони не продаватимуть валюту для поточних виплат) спрацюють на стабілізацію і навіть невелике зміцнення долара».

Стосовно надходження валюти від аграріїв для підготовки до посівної, то Олег Пендзин вважає, що такі продажі почнуться ближче до середини квітня. Причина – поки не ясно, скільки коштів потрібно на пересівання озимих після зими. Але в квітні це спрацює на зміцнення гривні.

Олександр Охріменко каже, що курс продовжить зростати, доки не втрутиться регулятор. А він поки не втручається.

«Питання – при якому курсі Нацбанк проявить активність, є основним для учасників ринку на сьогодні, – акцентував Олександр Охріменко. – Спекулянти і великі продавці продовжать наступного тижня спроби закріпити успіх, зіграти і далі «на підвищення». Але я вже бачу: дорожче 28 грн/долар на міжбанку не буде, минулої п’ятниці торги закрилися в діапазоні 27,99-28 грн/долар. Тобто покупці не готові платити більше. І це позитивний сигнал для стабілізації курсу».

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять поки утриматися від купівлі або продажу значних партій валюти.

За словами Олександра Охріменка, фактори, що не дозволяють долару дорожчати, – це епідемія коронавірусу, спад в економіці, падіння доходів населення, і як наслідок, низький попит на валюту – збережуться. Через що гривня істотно не послабшає ще мінімум пів року. А ось її нове зміцнення ближче до кінця весни цілком можливе.

Тому тим, хто інвестує в долар «в довгу», на рік і більше, варто купувати валюту саме на спаді курсу.

Джерело: Сегодня