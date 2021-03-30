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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оприлюднив свіжий курс: аналітики прогнозують подальше здорожчання долара

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    Офіційний курс долара на 30 березня становить 27,96 грн/$ - Нацбанк оприлюднив свіжий курс: аналітики прогнозують подальше здорожчання долара
    Офіційний курс долара на 30 березня становить 27,96 грн/$

    Минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,6 – 1,0%

    В Україні курс долара на 30 березня становитиме 27,96 грн/$. Вартість долара за добу збільшиться на кілька копійок.

    Про це йдеться в довідкових даних НБУ.

    Регулятор показує довідкову вартість, при цьому фактична вартість долара формується, виходячи з балансу попиту і пропозиції на ринку.

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    Аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб вважає, що така тенденція триватиме недовго і незабаром долар почне зростати.

    «На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень близько 28,1 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,0/28,2 грн», – спрогнозував Іосуб в коментарі «Обозревателю».

    Минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,6 – 1,0%. Так, із минулого четверга офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс із 27,70 до 27,87 грн (+0,6%).

    Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час виросли з 27,69/27,70 до 27,96/27,98 (+1,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 27,61/27,79 до 27,81/28,01 (+0,7%/+ 0,8%).

    При цьому спред між середньою покупкою і середнім продажем розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу порівняно з покупкою.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.

    Теги: Національний банк курс валют економіка валютні операції фінанси НБУ
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