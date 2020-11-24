Куртка зі шкіри оленя і шапка за 7 тис. грн: харківський начальник поліції «не пам'ятає» звідки у нього такий дорогий одяг

Сокуренко запевняє, що не пам'ятає, де, коли і за якою ціною купував куртку зі шкіри оленя

Чорний пуховик Enrico Mandelli на сайті елітного магазину Symbol коштує майже 93 тисячі гривень

Начальнику харківської поліції Валерію Сокуренко, який минулої п'ятниці приїхав на місце злочину, де в результаті вибуху гранати чоловік позбувся руки, довелося пояснювати журналістам, звідки у нього куртка за 93 тисячі гривень. Ще сім тисяч гривень у магазині коштує шапка правоохоронця. Про це повідомляє Рolicecontrol.

Журналісти, які також перебували на місці події, звернули увагу на куртку керівника «главку». Як з'ясувалося, чорний пуховик Enrico Mandelli на сайті елітного магазину Symbol коштує майже 93 тисячі гривень. І це - зі знижкою 39%, повна ціна на куртку зі шкіри оленя зі знімним коміром з хутра нутрії - 155 тисяч. Ще 7280 гривень коштує синя шапка з вовни, в якій був Сокуренко.

Сам керівник головного управління Нацполіції розповів кореспонденту Newsroom, що носить цю куртку кілька років, але таких грошей за неї не платив.

«Я бачив цю публікацію, не знаю, з чого зроблена куртка, але я її купував точно не в цьому році, ношу вже кілька років в Харкові і буду далі ходити. Можна купити куртку за вартістю автомобіля, але у мене таких курток немає, повірте. Весь мій одяг стільки не коштує», - каже Сокуренко.

Де купував пуховик, начальник управління стверджує, що не пам'ятає. Можливо, в Києві або за кордоном, оскільки в 2017 році поліцейський жив в Німеччині через сімейні справи.

«У мене можуть бути речі за 10-15 тисяч гривень, якщо куртка шкіряна, то може бути і 20 тисяч, але точно не за такі гроші», - запевнив Сокуренко.