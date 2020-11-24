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    Тисяча доларів, щоб «відкосити» від армії: на хабарі затримано лікаря військкомату (фото)

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    Голову військово-лікарської комісії затримано під час одержання хабара - Тисяча доларів, щоб «відкосити» від армії: на хабарі затримано лікаря військкомату (фото)
    Голову військово-лікарської комісії затримано під час одержання хабара

    Лікар за свої «послуги» вимагав від призовника тисячу доларів

    На Київщині поліція затримала голову військово-лікарської комісії під час отримання ним неправомірної вигоди. Голова ВЛК одного з обласних військовий комісаріатів вимагав від призовника тисячу доларів за можливість ухилення від строкової служби у Збройних силах України.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Затримали посадовця під час отримання ним неправомірної вигоди працівники Слідчого управління поліції Київщини за оперативною інформацією Департаменту військової контррозвідки СБУ та за процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України.

    Встановлено, що зловмисник пообіцяв призовнику, що, користуючись своїм посадовим становищем, він вплине на рішення військово-лікарської комісії щодо визначення ступеня придатності молодого хлопця до служби у Збройних силах. Свої «послуги» він оцінив у тисячу доларів США.

    44-річний лікар затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі тривають обшуки за місцем його роботи.

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    Тисяча доларів, щоб «відкосити» від армії: на хабарі затримано лікаря військкомату (фото)
    Тисяча доларів, щоб «відкосити» від армії: на хабарі затримано лікаря військкомату (фото)
    Тисяча доларів, щоб «відкосити» від армії: на хабарі затримано лікаря військкомату (фото)

    За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    За скоєне голові військово-лікарської комісії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України прокуратура кримінал корупція в Україні хабар призов до армії Київщина
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