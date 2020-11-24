Тисяча доларів, щоб «відкосити» від армії: на хабарі затримано лікаря військкомату (фото)

Голову військово-лікарської комісії затримано під час одержання хабара

Лікар за свої «послуги» вимагав від призовника тисячу доларів

На Київщині поліція затримала голову військово-лікарської комісії під час отримання ним неправомірної вигоди. Голова ВЛК одного з обласних військовий комісаріатів вимагав від призовника тисячу доларів за можливість ухилення від строкової служби у Збройних силах України.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Затримали посадовця під час отримання ним неправомірної вигоди працівники Слідчого управління поліції Київщини за оперативною інформацією Департаменту військової контррозвідки СБУ та за процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону України.

Встановлено, що зловмисник пообіцяв призовнику, що, користуючись своїм посадовим становищем, він вплине на рішення військово-лікарської комісії щодо визначення ступеня придатності молодого хлопця до служби у Збройних силах. Свої «послуги» він оцінив у тисячу доларів США.

44-річний лікар затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі тривають обшуки за місцем його роботи.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне голові військово-лікарської комісії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.