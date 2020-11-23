«Доволі неприємно». Керівник патрульної поліції випробував на собі електрошокер Taser (відео)

«Почуваю себе як після виснажливого тренування і точно не готовий вступати в бійку», = розповів полісмен

Глава Департаменту патрульної поліції Євген Жуков випробував на собі дію електрошокеру Taser, який використовують поліцейські для «стримування агресії» правопорушника. Він записав це на відео.

За його словами, Taser є безпечним способом зупинити правопорушника на короткий час, не завдаючи при цьому йому шкоди для здоровʼя. Прилад, наголошує Жуков, схвалений Міністерством охорони здоров’я.

На відео, яке триває менше двох хвилин, глава патрульної поліції розповідає про дію електрошокера, а потім наочно показує, як це працює. Після удару електрошокера Жуков одразу впав, але вже через кілька секунд піднявся та розповів про відчуття. Він каже, що міг вільно дихати, а почувається - наче після виснажливого тренування.

«Це було доволі неприємно, але я цілий і здоровий. Мої м’язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний та міг вільно дихати. Щойно Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули, почуваю себе як після виснажливого тренування і точно не готовий вступати в бійку», - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Нацполіція закупила першу партію електрошокерів.

За словами глави МВС Арсена Авакова, Нацполіція хоче розширити підстави для використання електрошокерів.