Екскерівника столичного комунального підприємства судитимуть за хабар у 50 тис. грн

Посадовця та його спільника затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди

Посадовець вимагав від підприємція неправомірну вигоду за здачу в оренду приміщення

Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконуючого обов’язки генерального директора одного із комунальних підприємств столиці та його спільника, викритих на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник комунального підприємства за попередньою змовою зі своїм знайомим вимагали від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 50 тис. грн за укладення договору оренди комунального майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 500 кв. м, належного вказаному КП.

Посадовця та його спільника затримали 15 вересня 2020 року після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.