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    Екскерівника столичного комунального підприємства судитимуть за хабар у 50 тис. грн

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    Посадовця та його спільника затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди - Екскерівника столичного комунального підприємства судитимуть за хабар у 50 тис. грн
    Посадовця та його спільника затримали після отримання всієї суми неправомірної вигоди
    Фото: Київська міська прокуратура

    Посадовець вимагав від підприємція неправомірну вигоду за здачу в оренду приміщення

    Київська місцева прокуратура №5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконуючого обов’язки генерального директора одного із комунальних підприємств столиці та його спільника, викритих на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник комунального підприємства за попередньою змовою зі своїм знайомим вимагали від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 50 тис. грн за укладення договору оренди комунального майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 500 кв. м, належного вказаному КП.

    Посадовця та його спільника затримали 15 вересня 2020 року після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

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    Екскерівника столичного комунального підприємства судитимуть за хабар у 50 тис. грн
    Екскерівника столичного комунального підприємства судитимуть за хабар у 50 тис. грн

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал корупція в Україні хабар
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