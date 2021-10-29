«Кузня на Рибальському» поскаржилася на пошкодження ДБР десантно-штурмового катера

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають навичок для управління суднами

Після слідчих дій, які проводило Державне бюро розслідувань на «заводі «Кузня на Рибальському», один з десантно–штурмових катерів повернувся із значними пошкодженнями. Ще один катер, який представники ДБР не могли нормально пришвартувати, працівникам заводу довелося рятувати. Про це «5 каналу» повідомило керівництво «Кузні на Рибальському».

За словами представника заводу, ДБР залучило до слідчих дій своїх співробітників, які не мають відповідної професійної підготовки та необхідних навичок для управління суднами такого класу. Фахівці заводу склали відповідний акт, де вказали перелік завданих пошкоджень.

23 жовтня катер «Станіслав» вивели в море без здавальної команди заводу «Кузня на Рибальському». Після повернення судна при виконанні швартування катер зазнав пошкоджень.

У результаті дій слідчої групи ДБР було, зокрема, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів. Фахівці заводу констатували, що тепер необхідно провести ремонт.

Ще один катер, який співробітники ДБР вивели в море 28 жовтня «для проведення слідчого експерименту», також не змогли нормально пришвартувати. Представникам «Кузні» довелося втрутитися та допомогти представникам Бюро пришвартувати катер, аби убезпечити і саме судно, і людей, які перебували на його борту.

Як видно на відео, один з чоловіків через недолуге швартування навіть впав у воду. Працівники «Кузні на Рибальському», які допомогли йому вибратися з холодної води, обурюються, що «горе-команда» розіб’є катер і сама потоне.

Увага! на відео присутня ненормативна лексика:

Крім цього, як стало відомо, працівники ДБР замінили запасну частину на катері без залучення спеціалістів «Кузні на Рибальському».

Використання непідготовленої команди та самовільна заміна запасних частин означає, що слідство спотворює технічні характеристики суден. Всі ці обставини дають підстави сумніватися не лише в професійності, а й у неупередженості слідства, переконані на підприємстві.

Раніше «Кузня на Рибальському» звинуватила у маніпуляціях інформацією в.о. директора ДБР.