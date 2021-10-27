У Єгипті збудують водневий завод для виробництва зеленого аміаку

Підприємство буде введено в експлуатацію у 2024 році

Норвезька компанія Scatec Solar i Fertiglobe – спільне підприємство Національної нафтової компанії Абу-Дабі i Суверенного фонду Єгипту, оприлюднили плани будівництва у місті Айн-Сохні (Єгипет) заводу з виробництва зеленого водню потужністю 100 МВт. Передбачається, що підприємство буде введено в експлуатацію у 2024 році, – повідомляє H2 View.

Інноваційне підприємство вироблятиме екологічно чистий водень як сировину для подальшого виробництва зеленого аміаку. Побудує завод та налагодить виробництво Scatec Solar, згодом підприємство має викупити компанія Fertiglobe.

«Цей екологічний водневий завод у Єгипті заснований на нашому багаторічному досвіді у розробці, фінансуванні та реалізації проєктів у галузі відновлюваних джерел енергії на ринках країн, що розвиваються. Ми розглядаємо екологічно чистий водень як частину нашої стратегії на найближчі роки», – сказав генеральний директор Scatec Solar Раймонд Карлсен.

«Ми раді співпрацювати зі Scatec, лідером на світовому ринку відновлюваних джерел енергії. Разом ми впроваджуватимемо провідні у світі технології для збільшення нашого портфеля екологічно чистого виробництва аміаку. Участь Суверенного фонду Єгипту є основою прагнення Єгипту стати світовим лідером у сфері відновлюваних джерел енергії», – сказав генеральний директор компанії Fertiglobe Ахмед Ель-Хоші.