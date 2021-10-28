Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)

Носій доправить на МКС 1,5 тонни обладнання

28 жовтня о 3.00 за київським часом Росія запустила з космодрому «Байконур» у Казахстані на Міжнародну космічну станцію ракету-носій «Союз-2.1а» із вантажним кораблем «Прогрес МС-18». Про це повідомила пресслужба «Роскосмосу».

Ракету-носій прикрашено хохломським розписом із нагоди святкування у РФ 800-річчя Нижнього Новгорода.

«У межах угоди про співпрацю держкорпорації «Роскосмос» з урядом Нижньогородської області на цю ракету нанесено символіку святкування цієї події», – повідомили в держкорпорації.

Також зазначається, що автономний політ до Міжнародної космічної станції проведуть за стандартною дводобовою схемою, а стикування до агрегатного відсіку службового модуля «Зірка» російського сегмента заплановано на 30 жовтня о 4.34 за московським часом.

Корабель доправить на МКС 1490 кг обладнання, медпрепарати, засоби гігієни, одяг та харчові продукти для членів екіпажу 66-ї експедиції.

«Окрім того, на його борту є 560 кг пального для дозаправлення, 420 л питної води в баках системи «Джерело» і 43 кг стисненого повітря в балонах засобів подання кисню», – повідомляє «Роскосмос».

Раніше Міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову.

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