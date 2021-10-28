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    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)

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    Ракету-носій прикрасили традиційним російським візерунком - Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)
    Ракету-носій прикрасили традиційним російським візерунком
    фото: roscosmos.ru

    Носій доправить на МКС 1,5 тонни обладнання

    28 жовтня о 3.00 за київським часом Росія запустила з космодрому «Байконур» у Казахстані на Міжнародну космічну станцію ракету-носій «Союз-2.1а» із вантажним кораблем «Прогрес МС-18». Про це повідомила пресслужба «Роскосмосу».

    Ракету-носій прикрашено хохломським розписом із нагоди святкування у РФ 800-річчя Нижнього Новгорода.

    «У межах угоди про співпрацю держкорпорації «Роскосмос» з урядом Нижньогородської області на цю ракету нанесено символіку святкування цієї події», – повідомили в держкорпорації.

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    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)
    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)
    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)
    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)
    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)
    фото: roscosmos.ru

    Також зазначається, що автономний політ до Міжнародної космічної станції проведуть за стандартною дводобовою схемою, а стикування до агрегатного відсіку службового модуля «Зірка» російського сегмента заплановано на 30 жовтня о 4.34 за московським часом.

    Корабель доправить на МКС 1490 кг обладнання, медпрепарати, засоби гігієни, одяг та харчові продукти для членів екіпажу 66-ї експедиції.

    «Окрім того, на його борту є 560 кг пального для дозаправлення, 420 л питної води в баках системи «Джерело» і 43 кг стисненого повітря в балонах засобів подання кисню», – повідомляє «Роскосмос».

    Раніше Міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову.

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    Теги: Росія політ корабель космос ракета
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    Росія запустила розмальовану ракету на Міжнародну космічну станцію (фото)