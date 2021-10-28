Продаж заводу «Більшовик». Зробити з олігарха Василя Хмельницького героя не вийде

Василь Хмельницький – це не Unit.City, а дерибани часів Черновецького

Для мене в цій історії фігура явно значить менше ніж фон. А фон мені аж фонить. Мені вже майже 41, в журналістиці я 20 років. Частину з цих років я витратила на висвітлення роботи Київради і дерибанів епохи Черновецького. Тому Василь Хмельницький – це не Unit.City, а ті самі дерибани. Це захопленнЯ 14 га Змієвих валів і землі агрокомбінату Хотівський. Це скандальне голосування 1 жовтня 2007 року, коли ми всі стежили за перевиборами Ради, а хтось дерибанив 2 тисячі гектарів в урочищах Голосієво, Пирогово, Жукового та Козачого острова, Конча-Заспівського лісництва та Дачного лісництва.

Це сумнівні схеми 2011 по отриманню землі під bionic hill.

Народний депутат п’яти скликань. Вперше був обраний до парламенту в 1998 року від Партії зелених, далі «Батьківщина» та Партія регіонів. Голосування 16 січня. І фігурування в розслідуванні «Настоящего врємєні» про будівнцтво «Жигуліного гаю» в Криму.

Зробити з Хмельницького героя в моїх очах не вийде.

А що з продажем? Внаслідок торгів ми побачили зростання вартості у 40 мільйонів, що при 1,4 мільярдах заявленої ціни – явно мало. При цьому це геть не та процедура торгів, яку хотілось би бачити. Це не торги на прозоро. Це рівень того як продавали Криворіжсталь. Депутати, які пафосно обіцяли закон, десь загубились у законодавчих нетрях.

Більшовик для мене це вже років 20 неосвітлений перехід і закинуті приміщення з якимись точковими магазинами секонду. Чи краще якщо там буде якийсь ЖК – хай буде, я б там навіть дозволила грьобаний Nver збудувати.

Тільки переможенька якась така – на пів кісточки.

Джерело: блог Тетяни Ніколаєнко

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