Латвія пообіцяла Україні продовжити політику антиросійських санкцій

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Голова сейму Латвії Інара Мурнієце та прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

У Латвії запевнили, що територіальна цілісність України є для них надважливою

Латвія висловлює тверду підтримку Україні та продовжить політику санкцій проти країни-агресора через анексію Криму і ситуацію на Донбасі

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з головою сейму Латвії Інарою Мурнієце, повідомляє прес-служба уряду.

«Територіальна цілісність України для нас надважлива. Ми дотримуємося жорсткої політики засудження порушення Росією суверенітету Україну та анексії Криму. Санкції дуже важливі. Поки Росія не виконає Мінські угоди, ніяких змін у санкційній політиці не буде», - зазначила Мурнієце.

В контексті таких загроз сторони обговорили декілька актуальних моментів, серед яких - будівництво газопроводу Nord Stream-2, а також введення в експлуатацію Керченського мосту, який будувався з порушенням всіх міжнародних правових норм і несе пряму загрозу українським безпековим, економічним та екологічним інтересам.

«Побудова Керченського мосту в Криму не може бути затверджена жодними цивілізованими нормами», - зазначила Мурнієце.

Гройсман запевнив, що Київ був і залишається вірним партнером Латвії та всієї міжнародної спільноти – як з огляду політичних цінностей, так і виконання економічних зобов’язань. В тому числі по транзиту газу до європейських споживачів.

«Намагання побудувати Nord Stream-2 – це спроби Росії поставити в енергетичну залежність всіх партнерів. У цьому проекті немає економіки, лише політика. Для забезпечення газом споживачів у Європі є ГТС України, яка здатна на 100% виконати всі зобов’язання», - додав прем’єр.

В ході розмови сторони також відзначили позитивну динаміку двосторонньої торгівлі. За підсумками минулого року вона зросла на 27% - до $461,6 млн.

До слова, нещодавно у Росії закидали димовими шашками посольство Латвії.