У Росії закидали димовими шашками посольство Латвії
- Вчора, 23:59
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Розсилка
Напад на посольство Латвії скоїли члени незареєстрованої у Росії партії «Другая Россия»
На посольство Латвії у Москві скоїли напад. У цій справі правоохоронці затримали двох людей.
Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич.
«Латвія рішуче засуджує такі провокації та вимагає від Росії повністю забезпечити безпеку латиській дипломатичній місії згідно з міжнародним правом», — написав міністр у Twitter.
Embassy of Latvia in Russia was attacked this evening, two persons have been detained, Latvia strongly condemns such provocations and demands Russia to fully ensure security of Latvia’s diplomatic missions in accordance with international law— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 9 травня 2018 р.
Як стало згодом відомо, напад скоїли члени незареєстрованої у Росії партії «Другая Россия». Вони закидали посольство димовими шашками.
Uzbrukums Latvijas vēstniecībai Maskavā pic.twitter.com/cM1lKu3VjA— Nepareizais (@Nepareizais) 9 травня 2018 р.
Члени партії заявили, що за допомогою такої «акції» вони висловили протест проти затримання у Латвії політика Володимира Ліндермана, який виступав проти переведення російських шкіл на латиську мову навчання.