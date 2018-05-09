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    У Росії закидали димовими шашками посольство Латвії

    Напад на посольство Латвії скоїли члени незареєстрованої у Росії партії «Другая Россия»
    На посольство Латвії у Москві скоїли напад. У цій справі правоохоронці затримали двох людей. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. «Латвія рішуче засуджує такі провокації та вимагає від Росії повністю забезпечити безпеку латиській дипломатичній місії згідно з міжнародним правом», — написав
    • Вчора, 23:59
    • Розсилка

    Напад на посольство Латвії скоїли члени незареєстрованої у Росії партії «Другая Россия»

    На посольство Латвії у Москві скоїли напад. У цій справі правоохоронці затримали двох людей.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич.

    «Латвія рішуче засуджує такі провокації та вимагає від Росії повністю забезпечити безпеку латиській дипломатичній місії згідно з міжнародним правом», — написав міністр у Twitter.

    Як стало згодом відомо, напад скоїли члени незареєстрованої у Росії партії «Другая Россия». Вони закидали посольство димовими шашками.

    Члени партії заявили, що за допомогою такої «акції» вони висловили протест проти затримання у Латвії політика Володимира Ліндермана, який виступав проти переведення російських шкіл на латиську мову навчання.

    партії напад посольство Twitter
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