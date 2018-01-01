Латвія заборонила в'їзд 49 фігурантам «списку Магнітського»
- Вчора, 22:10
-
Розсилка
Латвія стала шостою країною світу, яка ухвалила таке рішення
Про це глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав у своєму Twitter.
"Виконуючи рішення Сейму (Парламент Латвії) і грунтуючись на законі про імміграцію, я заборонив 49 людям в'їзд на територію Латвії, посилаючи чіткий сигнал про те, що права людини мають значення", - написав Рінкевич.
Як повідомлялося раніше, Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій стосовно фігурантів так званого списку Магнітського.
У своєму рішенні латвійський Сейм висловлює засудження Росії за недостатнє розслідування обставин смерті Сергія Магнітського, а також наголошує, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції.
Нагадаємо, 16 листопада 2017 року Сейм Литви схвалив власний варіант закону щодо протидії порушенням прав людини, який було названо в пам'ять російського юриста Сергія Магнітського.
Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.
27 листопада президент Литви підписала аналог «акту Магнітського».