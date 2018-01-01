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    Латвія заборонила в'їзд 49 фігурантам «списку Магнітського»

    Латвія стала шостою країною світу, яка ухвалила таке рішення
    Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського". Про це глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав у своєму Twitter. "Виконуючи рішення Сейму (Парламент Латвії) і грунтуючись на законі про імміграцію, я заборонив 49 людям в'їзд на територію Латвії, посилаючи чіткий
    • Вчора, 22:10
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    Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій стосовно фігурантів так званого списку Магнітського
    Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій стосовно фігурантів так званого списку Магнітського

    Латвія стала шостою країною світу, яка ухвалила таке рішення

    Міністерство закордонних справ Латвії заборонило в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського".

    Про це глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич написав у своєму Twitter.

    "Виконуючи рішення Сейму (Парламент Латвії) і грунтуючись на законі про імміграцію, я заборонив 49 людям в'їзд на територію Латвії, посилаючи чіткий сигнал про те, що права людини мають значення", - написав Рінкевич.

    Як повідомлялося раніше, Сейм Латвії схвалив запровадження санкцій стосовно фігурантів так званого списку Магнітського.

    У своєму рішенні латвійський Сейм висловлює засудження Росії за недостатнє розслідування обставин смерті Сергія Магнітського, а також наголошує, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції.

    Нагадаємо, 16 листопада 2017 року Сейм Литви схвалив власний варіант закону щодо протидії порушенням прав людини, який було названо в пам'ять російського юриста Сергія Магнітського.

    Сейм Литви 23 листопада прийняв резолюцію щодо 44-х людей, чиї імена можуть бути внесені у список небажаних в Литві осіб. За так званий список імені Сергія Магнітського проголосували 83 парламентарі. У резолюції зазначені переважно прізвища російських громадян, їх сейм закликає внести в список осіб, яким заборонений в'їзд до Литви.

    27 листопада президент Литви підписала аналог «акту Магнітського».

    МЗС санкції Латвія розслідування права людини
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