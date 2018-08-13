Le Monde опублікував лист із закликом світових митців звільнити Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов

«Хіба не є його єдиним справжнім злочином – вміння висловлювати свої політичні переконання через своє мистецтво?» - наголошено в листі

Відомі культурні діячі, серед яких міністр культури Франції Франсуаз Ніссен, режисери Жан-Люк Годар та Кен Лоуч, написали відкритого листа із закликом щодо звільнення Олега Сенцова та міжнародної мобілізації для прискорення цього процесу.

Текст листа опублікувало видання Le Monde.

«Оскільки мистецтво не має кордонів, бо мистецтво є універсальним, права тих, хто його творить, мають бути такими ж. Свобода слова та свобода творчості не мають припинятися тоді, коли починається дисидентство. Але сьогодні режисер помирає, бо він дисидент. Його життя під загрозою через його ідеї, так, як це було з Василем Гроссманом, Солженіциним та іншими в часи комуністичного режиму», - йдеться в листі.

В тексті зазначається, що Сенцов утримується в Росії більше чотирьох років, а 20-річне позбавлення волі, проголошене російським судом за результатами процесу, «який явно не поважав права на захист, є порушенням міжнародного права і основних норм справедливості».

«Хіба не є його єдиним справжнім злочином – демонстрація свободи слова, вміння висловлювати свої політичні переконання через своє мистецтво?» - наголошено в листі.

В ньому міститься заклик «діяти швидко», оскільки стан режисера погіршується.

«Не діяти – це дозволити Олегу Сенцову померти. Це відмовитися від наших цінностей і наших принципів, відмовитись від того, що ми захищаємо, і від того, що ми є. Це означає погодитися з тим, що можна вбити за свої ідеї, думки, позицію», - вказано в листі.

Автори пропонують долучитися до звільнення Сенцова всьому міжнародному товариству.

«Терміновою необхідністю є те, щоб Росія знайшла в цій ситуації рішення не тільки гуманітарне, але й політичне. Не тільки Франція (президент Еммануель Макрон надав кілька пропозицій, на які президент Володимир Путін пообіцяв відповісти), але і все міжнародне співтовариство, від ЄС до ООН, повинні мобілізуватися, щоб отримати ці відповіді», - йдеться в листі, де міститься заклик також мобілізувати всі можливі міжнародні сили.

«Митці в усьому світі добре знають, що президент Росії має право припинити цю людську і демократичну трагедію. Скрізь у світі, у світі кінематографії, культури і за її межами, потрібно здійснити міжнародну мобілізацію, щоб захистити режисера. В ім'я мистецької свободи та свободи слова ми знову закликаємо до негайного звільнення Олега Сенцова», - вказано у тексті листа.

Заклик підписали Товариство драматичних авторів і композиторів (SACD), асоціація авторів мультимедіа (SCAM), асоціація авторів-режисерів-продюсерів (ARP), товариство кінорежисерів (ВСР), Асоціація франкофонних режисерів (ARRF, Бельгія), LeTheatre du Soleil.

Нагадаємо, на сайті петицій адміністрації президента США розміщено звернення до Білого дому задіяти всі важелі для порятунку політв'язня Кремля Олега Сенцова.

Джерело: Укрінформ