На сайті Білого дому з'явилася петиція із закликом врятувати Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петицію мають підписати 100 тисяч людей до 8 вересня

На сайті петицій адміністрації президента США розміщено звернення до Білого дому задіяти всі важелі для порятунку політв'язня Кремля Олега Сенцова, який голодує вже 90-ий день.

Петицію мають підписати 100 тисяч людей до 8 вересня, щоб адміністрація Білого дому зробила офіційну заяву з цього приводу.

«Європейський парламент уже звернувся до Володимира Путіна щодо негайного звільнення Олега Сенцова та інших (українських політв'язнів Кремля - ред.). Тепер настав час для Америки висловитися. Ми настійно закликаємо наш уряд зайняти тверду позицію з цього питання і використовувати всі важелі, щоб вимагати негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів у Росії», – йдеться у тексті звернення.

Петицію зареєстровано 9 серпня.

Напередодні російські тюремники заявили, що «не дадуть померти» Сенцову

10 серпня російська Федеральна служба виконання покарань заявила, що Олег Сенцов відмовився від переведення в муніципальну лікарню, скарг немає.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Станом на 11 серпня Сенцов голодує 90-й день.