«Ледь ніс не розбив»: очевидці зняли, як ексвіце-прем'єр бив дитину на вулиці



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Нардеп пояснив свою поведінку тим, що його онук обзивав і бив брата

Колишній віцепрем'єр України втрапив у грандіозний скандал. Перехожі зняли на відео Олега Рибачука під час жорстокого поводження з онуком.

Інцидент на відео зняли перехожі, які спробували заступитися за хлопчика.

«Я все чула і все зняла...Ви йому трохи ніс не розбили...Дітей треба рятувати від таких, як ви», – заявила очевидиця події.

З'ясувалося, що хлопчик – це онук політика і він отримав прочухана за те, що обзивав і бив свого брата.

«Ви не знаєте, що він говорив на брата свого. Я мовчав взагалі, він зі своїм братом побився. Я їх бачу рідко. Це мої онуки. Я їх дуже люблю. Але те, що сталося...» – спробував виправдатися за ситуацію колишній віцепрем'єр.