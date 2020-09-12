В Офісі президента розповіли подробиці зустрічі радників лідерів «нормандського формату»



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Андрій Єрмак переконаний, що після нинішньої зустрічі дуже багато питань почнуть вирішуватися ефективніше

Учасниць «Нормандської четвірки» впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання Паризьких домовленостей

Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч політичних радників «нормандської четвірки». Радники продовжать обговорення підготовки до майбутнього саміту у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначимо, як заявив керівник ОП Андрій Єрмак, під час сьогоднішніх переговорів політичних радників «нормандської четвірки» у Берліні не вдалося домовитися про дату майбутньої зустрічі лідерів чотирьох країн. Про те він сподівається, що зустріч лідерів відбудеться до кінця року.

Крім того, представник Росії у переговорах Дмитро Козак заявив, що він не бачить жодних підстав для проведення зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ.

Під час зустрічі велику увагу було приділено питанням взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного й безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.

Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом.

Досягнуто домовленості зустрітися у форматі радників лідерів країн – учасниць «Нормандської четвірки» впродовж наступних тижнів та продовжити обговорення виконання Паризьких домовленостей і підготовки Берлінського саміту в Нормандському форматі.

Нагадаємо, у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

Козак заявив про відсутність підстав для саміту лідерів країн «нормандського формату».

«Поки остаточної дати немає, домовилися про те, що наші помічники і заступники якийсь час попрацюють, спробують знайти розв'язки з усіх питань. Були представлені незбіжні рішення, тому спробують знайти розв'язку для того, щоб вирішити ці питання», - сказав Козак.

Козак наголосив, що саміт лідерів «нормандської четвірки» може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

«Попри те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт у нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає», – заявив представник Росії.

Також нагадаємо, що 10 вересня окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів. Це сталося після того, як було оголошено про зрив так званого спільного з бойовиками інспектування українських позицій.

Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.