Єрмак назвав головне досягнення перемовин у Берліні



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Андрій Єрмак переконаний, що після нинішньої зустрічі дуже багато питань почнуть вирішуватися ефективніше

Сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту «нормандської четвірки»

Головним результатам переговорів 11 вересня в Берліні у «нормандському форматі» на рівні політичних радників є домовленість про продовження режиму «тиші» на Донбасі.

Про це сказав українським журналістам після завершення зустрічі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він відзначив, що на пропозицію української сторони всі чотири радники заявили про безумовне підтримання режиму «тиші» та про виконання заходів, які мають це забезпечити.

«Я вважаю, що це найважливіше, що сьогодні відбулося. І це дає надію, що режим «тиші», який був ініційований Президентом України і тривав протягом останніх 6 тижнів, буде продовжений. Ми дуже на це сподіваємося і будемо робити все, що залежить від України, аби це було так. Ми робимо все, щоб зберегти життя та здоров‘я наших бійців, наших людей», - сказав Єрмак.

Він додав, що сторони не досягли домовленості про дату проведення наступного саміту «нормандської четвірки», хоча всі розуміють його важливість.

«Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо строків, але… все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року», - сказав Єрмак.

Загалом протягом непростих 7-годинних переговорів делегації пройшли практично по всіх пунктах, які стосуються домовленостей лідерів «нормандської четвірки», досягнутих у Парижі: безпекові питання, політичні, доступ Червоного Хреста, звільнення утримуваних осіб.

Важливо, що після тривалого періоду на берлінській зустрічі були присутні посли ОБСЄ Грау і Чевік. Це дає надію, що зв’язок між «нормандським» і «мінським» форматами буде «дуже міцним, надійним і ефективним», зазначив Єрмак.

Він висловив сподівання, що наступна зустріч радників відбудеться протягом найближчих тижнів. До того часу до роботи долучаться помічники та консультанти.

Глава ОП переконаний, що після нинішньої зустрічі дуже багато питань почнуть вирішуватися ефективніше та швидше на рівні Мінського процесу.

«Вважаю, що найближчим часом зможемо говорити про конкретні досягнення, конкретні кроки, які справді приведуть до миру на нашій землі, до повернення наших територій. Ми працюємо 24/7», - наголосив Єрмак.

Він також зауважив, що не поділяє позицію представника РФ Дмитра Козака, який у коментарі російським журналістам заявив, що жодних проривів під час перемовин не сталося.

Самі переговори Єрмак назвав дуже важливими і вказав, що вони просуваються тим шляхом, який Україна принципово займає.

Нагадаємо, у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

Козак заявив про відсутність підстав для саміту лідерів країн «нормандського формату».

«Поки остаточної дати немає, домовилися про те, що наші помічники і заступники якийсь час попрацюють, спробують знайти розв'язки з усіх питань. Були представлені незбіжні рішення, тому спробують знайти розв'язку для того, щоб вирішити ці питання», - сказав Козак.

Козак наголосив, що саміт лідерів «нормандської четвірки» може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

«Попри те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт у нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає», – заявив представник Росії.

Також нагадаємо, що 10 вересня окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів. Це сталося після того, як було оголошено про зрив так званого спільного з бойовиками інспектування українських позицій.

Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.

Джерело: Укрінформ